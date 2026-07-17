Древнейший марсианский метеорит рассказал в водном прошлом Красной планеты

Уникальный метеорит Тегаза 001 (Teghaza 001) весом около 800 граммов, который был обнаружен в пустыне Сахара, может оказаться старейшим известным фрагментом марсианской коры. Возраст находки превышает 4,1 миллиарда лет. Порода, расколовшаяся на восемь кусков, открывает ученым беспрецедентный вид на «влажную юность» Красной планеты и заставляет пересмотреть классические модели формирования планетной коры. До сих пор в распоряжении науки был лишь один столь древний марсианский образец — знаменитый Allan Hills 84001, найденный в Антарктиде в 1984 году. Новая находка фактически удваивает объем доступного материала. Результаты исследований метеорита уже вышли или готовятся к публикации в Science и Science Advances, сообщает служба новостей издательства.

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Поскольку большая часть марсианских метеоритов — это относительно молодые базальты, Тегаза 001 представляет особую ценность. Кристаллы циркона, содержащие уран, послужили исследователям точными часами для установления возраста. Изучение этого объекта позволит детально восстановить первую главу марсианской истории, которую геологи до этого пытались реконструировать по единичным следам.

Кремниевый парадокс

Главной неожиданностью для геохимиков стал химический состав Тегазы 001. Метеорит оказался аномально богат кремнием. Традиционно считалось, что поверхность Марса состоит преимущественно из базальтов — темных вулканических пород, образующихся при прямом плавлении мантии. На Земле же легкие, богатые силикатами породы (такие как гранит) формируются в процессе многократного плавления в зонах тектоники плит.

Поскольку на Марсе активная тектоника отсутствует, ученые не ожидали встретить там гранитоподобную кору. Однако Тегаза 001 доказывает обратное. Комплексные планетные системы способны порождать химически разнообразную кору даже без движения литосферных плит. Многократная переработка коры в магму и обратно могла создать богатые химические соединения, которые необходимы для зарождения потенциальной жизни.

Эти выводы согласуются с недавними открытиями марсохода Perseverance, обнаружившего богатые кварцем выходы пород, и данными посадочного модуля InSight.

Полученные свидетельства заставляют астробиологов переосмыслить эволюцию каменных планет во Вселенной: разнородная кремниевая кора может быть гораздо более распространенным явлением, чем предполагалось ранее.

Свидетельства давней катастрофы

Важнейшие выводы исследователи сделали и о климатическом прошлом соседа Земли. Метеорит подтверждает гипотезу о том, что Марс начал стремительно терять воду на самых ранних этапах своей истории. Геохимики изучили соотношение обычного водорода и его тяжелого изотопа, дейтерия, запертых в минералах камня. Данные совпали с показателями Allan Hills 84001.

Поскольку легкий водород улетучивается в космос быстрее дейтерия, изменение их пропорций указывает на колоссальные потери влаги. Ранее считалось, что этот процесс ускорился лишь после исчезновения глобального магнитного поля планеты около 3,9 миллиарда лет назад. Новые измерения доказывают: иссушение Марса и деградация его атмосферы шли полным ходом уже 4,1 миллиарда лет назад.

Древний артефакт Тегаза 001 наглядно демонстрирует, что ранний Марс был динамичным миром с развитой вулканической активностью и жидкой водой. Дальнейшее изучение этого космического странника приблизит науку к разгадке того, почему две схожие планеты земного типа выбрали настолько разные эволюционные пути.