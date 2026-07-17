В Турции раскопали гигантский древнеримский бассейн на 300 человек

Археологи полностью расчистили двухтысячелетний бассейн в древнем городе Траллейс на западе Турции.

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Монументальное сооружение длиной 37 и шириной 12 метров могло одновременно вместить около 300 человек. Об этом сообщает Анатолийская археология.

Как продвигались раскопки

Бассейн находится на территории огромного банно-гимнастического комплекса площадью около 40 тысяч квадратных метров, неподалеку от современного города Айдын. Раскопками руководит профессор Мурат Чекильмез из Университета имени Аднана Мендереса.

Работы по расчистке самого бассейна начались еще в прошлом сезоне. Теперь, когда с него сняли оставшиеся отложения грунта, археологи получили возможность изучить его полную планировку, систему водоснабжения и связь с соседними спортивными и купальными постройками.

Бассейн с холодной водой в центре комплекса

Выяснилось, что прямоугольное сооружение служило бассейном с холодной водой в центре банного комплекса. Такие бассейны в античности иногда называли латинским словом natatio — там можно было поплавать или охладиться после горячих помещений римских терм.

Глубина бассейна в Траллейсе составляет примерно 1,5 метра. Чекильмез назвал его размеры «олимпийскими» для древности — из-за масштаба и вероятной связи с организованными спортивными тренировками. Впрочем, это сравнение не означает буквального совпадения с параметрами современного олимпийского бассейна — скорее, речь о необычно большой вместимости именно по меркам соседних древних городов.

По мнению исследователей, бассейном пользовались не только обычные горожане, но и молодежь, занимавшаяся физической подготовкой в соседней гимнасии. В греческих и римских городах гимнасии вообще были не просто спортивными площадками — там молодые граждане получали спортивную, интеллектуальную и социальную подготовку разом.

Чекильмез подсчитал, что через весь банно-гимнастический комплекс за один день могло проходить от 3000 до 5000 человек. Молодых людей, тренировавшихся здесь, готовили к тому, чтобы впоследствии представлять Траллейс на спортивных состязаниях в других частях античного мира.

Вода поступала в бассейн по акведуку длиной 56 километров

Раскопки также вскрыли часть инженерной инфраструктуры, снабжавшей бассейн водой. Родниковую воду доставляли из гор к северу от города по акведуку протяженностью около 56 километров. Отдельно археологи нашли дренажные каналы, через которые бассейн можно было быстро опустошить, если вода в нем загрязнялась.

Такая система позволяла осушать, чистить и заново наполнять бассейн, не допуская застоя воды в постоянно работающем комплексе. Судя по всему, бассейн был открытым, без крыши, что делало его особенно приятным местом для охлаждения в жаркое анатолийское лето.

Сочетание водопровода на десятки километров, продуманного наполнения и системы быстрого слива показывает, насколько сложной была инженерная работа, обеспечивавшая функционирование общественного объекта, рассчитанного одновременно на сотни людей.

После завершения консервации и реставрационных работ команда археологов планирует снова наполнить древний бассейн водой. Проект реализуется в рамках турецкой программы «Наследие для будущего».

Траллейс — крупный центр римской Анатолии

Город Траллейс расположен на плато рядом с Айдыном, с видом на плодородную долину реки Бююк-Мендерес. Древние предания связывают его основание с фракийцами и переселенцами из Аргоса, хотя сам город развивался в несколько разных исторических этапов.

После того как в 334 году до нашей эры город захватил Александр Македонский, Траллейс не раз переходил из рук в руки между царствами, возникшими после его смерти. Позже, уже при римском владычестве, город стал заметным центром благодаря удобному расположению на региональных торговых и коммуникационных путях.

Траллейс славился скульптурой и в эллинистическую эпоху, и во времена Римской империи. Сама баня-гимнасия имела более ранние корни, но пострадала от землетрясения в 26 году до нашей эры и была восстановлена при поддержке императора Августа — в благодарность за эту помощь город на время даже переименовали в Цезарею.

Самая известная сохранившаяся часть комплекса — монументальное сооружение с тремя арками, которое местные жители называют Учгезлер, «Три глаза». Среди других находок на территории комплекса — мощеная мрамором улица, агора, театр, стадион, храмы, жилые дома, церкви и некрополи.