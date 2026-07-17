Эксперт предупредил об опасности использования мокрых наушников

Попадание воды или другой жидкости внутрь наушников может обернуться коротким замыканием, коррозией контактов и поломке. При этом попытка зарядить намокшее устройство способна спровоцировать возгорание. Об этом в разговоре с RT предупредил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Специалист объяснил, что короткое замыкание управляющей электроники и постепенная коррозия контактов являются главными опасными последствиями попадания влаги. При этом у проводных моделей вода чаще всего проникает через разъем, из-за чего пострадать может не только гарнитура, но и подключенный смартфон.

В случае с беспроводными наушниками основным источником риска становится зарядный кейс, в котором находятся аккумулятор и контакты для зарядки. Попадание воды внутрь может вызвать замыкание и нагрев.

«Наиболее уязвимыми, на мой взгляд, являются полноразмерные наушники с системой активного шумоподавления, поскольку у них множество микрофонов по всему корпусу: вода, проникая через технологические отверстия, быстро добирается до чувствительных элементов», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что стандарты защиты IPX4 и IPX5 позволяют устройствам выдерживать брызги, но не обеспечивают полной защиты при полном намокании.

По словам специалиста, в первую очередь о попадании жидкости в наушники могут свидетельствовать снижение громкости, появление хрипов, самопроизвольная работа сенсорных панелей и перебои с Bluetooth-соединением. После появления этих признаков важно протереть устройство мягкой тканью и оставить в сухом проветриваемом месте.

До этого журналисты издания BGR составили список устройств, которые, по их мнению, давно утратили практическую ценность и лишь занимают место в доме. Авторы считают, что неиспользуемые гаджеты стоит продать, передать другим владельцам или отправить на переработку. В перечень вошли проводные наушники, которыми многие люди перестали пользоваться после массового появления беспроводных моделей.