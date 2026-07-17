Ученые смогли объяснить появление огромного кратера в Канаде

Геологи подтвердили, что кольцевая впадина диаметром около 25 км в провинции Квебек образовалась в результате падения крупного космического тела примерно 390 млн лет назад, сообщает Live Science.

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Объект в 2024 году заметил на спутниковых снимках местный житель Жоэль Лапуант, который планировал маршрут для похода. Его внимание привлекла почти правильная круглая впадина вокруг озера Марсаль. Он связался с французским геофизиком Пьером Рошеттом, предположившим, что это может быть древний ударный кратер.

В октябре 2025 года группа геологов провела экспедицию в этот район. Исследователи обнаружили конусы разрушения — характерные бороздчатые образования в породах, возникающие при прохождении мощной ударной волны. Также были найдены выходы расплавленной породы. По словам профессора Западного университета Канады Гордона Осински, экспедиция оказалась одной из самых сложных из-за труднопроходимого рельефа и множества насекомых.

Объект получил название Ухаачатик. Результаты планируется представить на ежегодном собрании Метеоритного общества во Франкфурте в августе 2026 года. На Земле подтверждено около 200 ударных кратеров, более 30 из них — в Канаде. Структуры диаметром около 25 км встречаются значительно реже.