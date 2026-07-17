В России создали пляжный зонт, который сам следит за солнцем

Студенты Московского физико-технического института разработали макет умного пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать тень на протяжении всего дня, сообщили в пресс-службе вуза.

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Продукт создается для государственных и частных курортов, отелей категорий 4–5 звезд, пляжных клубов, а также владельцев глэмпингов и загородных домов отдыха. «Умный зонт» заменит стандартные стационарные зонты.

По словам создателей, их продукт избавит отдыхающих от необходимости самостоятельно передвигать шезлонг или регулировать полотно тента в течение дня.

Польза для отдыхающих и владельцев курортов

«В свою очередь, владельцы курортных объектов и городских набережных, благодаря умному зонту, смогут снизить эксплуатационные расходы и повысить эстетическую привлекательность инфраструктуры за счет использования более компактных и технологичных конструкций», — рассказал руководитель проекта, студент третьего курса Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Иван Турубар.

По его словам, ежегодно миллионы отдыхающих на пляжах сталкиваются с одной и той же сезонной проблемой: через каждые полчаса приходится вставать, чтобы передвинуть шезлонг вслед за уходящей тенью, либо ждать, пока это сделает персонал.

«Нашей целью было создать технологичный солнцезащитный зонт, способный направлять свой купол перпендикулярно солнцу в течение дня. Это обеспечит людям комфорт, а российским курортам — современный hi-tech имидж, делая технологии частью повседневного отдыха», — добавил Иван Турубар.

Как устроена система поворота

Высота конструкции составляет три метра, а площадь купола и область затенения — 2 на 2 метра. Точность движения — до 2 градусов. Этого удалось добиться благодаря трем сервоприводам, отвечающим за азимутальный угол, зенитный угол и ориентацию самого купола.

«Ключевая особенность нашего зонта — гибридная система слежения, объединяющая два метода позиционирования. В устройстве используется оптический датчик, который определяет реальное положение солнца и обнуляет накопленные механические ошибки, незаметные для микроконтроллера. Параллельно с этим в программный код заложена астрономическая модель небесной механики, позволяющая зонту не „теряться“ в пространстве в пасмурную погоду и не реагировать на посторонние засветки», — объяснил инженер Антон Горяинов.

Устройство оснащено оптическим датчиком, установленным на куполе. Сенсор фиксирует максимальную интенсивность солнечного излучения и передает сигнал механизму поворота, что позволяет зонту самостоятельно изменять угол наклона без участия человека.

Испытания начнутся в курортный сезон

Над реализацией идеи работает команда из четырех студентов: разработчика, конструктора, маркетолога и дизайнера. Все участники имеют инженерное и математическое образование, что, по их признанию, позволяет эффективно взаимодействовать и распределять задачи на всех этапах.

Проект уже получил грант Фонда содействия инновациям в размере 1 млн рублей. Запуск пилотной версии устройства запланирован на этот курортный сезон. Дальнейшее масштабирование проекта будет зависеть от результатов полевых испытаний и спроса со стороны индустрии гостеприимства.