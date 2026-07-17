Компания Microsoft прекратит работу облачного хранилища OneDrive для Windows 10. Об этом сообщает издание Neowin.

В корпорации призвали пользователей Windows 10 обновиться на актуальную версию 22H2 или перейти сразу на Windows 11. Представители компании заявили, что в ближайшее время у владельцев компьютеров на основе старых версий Windows 10 перестанет работать облачное хранилище OneDrive. Так, у пользователей версии 21H1 сервис отключится уже 15 августа 2026 года.

В случае обновления Windows 10 21H1 до 22H2 служба облачного хранилища будет работать до 10 октября 2028 года. Журналисты Neowin предположили, что после этого срока пользователей Windows 10 оставят без обновлений OneDrive — таким образом сервис будет работать только на компьютерах с Windows 11.

«В целом, неудивительно, что Microsoft прекращает поддержку клиента OneDrive в устаревших версиях Windows», — заметили авторы.

Они напомнили, что эта служба позволяет синхронизировать файлы на компьютере с облачным сервером. Бесплатно Microsoft предлагает 5 гигабайт пространства в «облаке», и OneDrive часто используют для хранения настроек Windows и восстановления в случае сбоев.

Ранее Microsoft посоветовала пользователям устанавливать обновления Windows в течение 3 дней после их выхода. В компании объяснили, что апдейты содержат важные патчи безопасности.