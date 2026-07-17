Азиатские моллюски захватывают реки России: есть угроза для экосистем

Продолжается масштабная экспансия несвойственных водоемам России крупных азиатских двустворчатых моллюсков-беззубок. Российские ученые констатируют значительное расширение за последние несколько лет инвазионного ареала видов синанодонта вудиана и синанодонта лаута (Sinanodonta woodiana, Sinanodonta lauta), которые способны негативно влиять на местные пресноводные экосистемы. Результаты исследования опубликованы в ведущем международном журнале Hydrobiologia.

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В 2020 году сотрудники Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН сообщили об обнаружении вселенцев в бассейнах Волги, Оби и Енисея. Анализ генетических данных показал, что синанодонта вудиана происходит из бассейна реки Янцзы, а синанодонта лаута — из китайского притока Амура, реки Сунгари. В Россию моллюски были завезены вместе с рыбопосадочным материалом из Казахстана, куда ранее (в 1960–70-е годы) точно также поступили из Китая. Специалисты оценили возраст вселенцев по годовым кольцам прироста раковин и пришли к выводу, что волжская популяция начала развиваться в конце 1990-х – начале 2000-х.

Из искусственных водоемов — в реки и озера

В новом исследовании ученые зафиксировали существенное увеличение зоны обитания синанодонт в России.

«Расселение идет очень активно: мы встречаем новые популяции в разных регионах. Сейчас они развиваются уже на территории Московской и Свердловской областей, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Пермского и Алтайского края и других регионов России. Мы проследили тенденцию: из отепленных искусственных водоемов, куда сбрасываются воды ТЭЦ, моллюски-вселенцы уходят в естественные водоемы. Они адаптируются к местным условиям, натурализуются, а их ареал расширяется. В ближайшие десятилетия можно ожидать, что практически все речные бассейны, кроме самых северных, будут заселены чужеродными видами моллюсков», — объясняет директор ФИЦКИА УрО РАН член-корреспондент РАН Иван Болотов.

В благоприятных условиях среды синанодонты могут вырастать до очень крупных размеров — до 25 см в диаметре, в разы превышая по величине местные виды «двустворок» и активно их вытесняя.

Чем синанодонты угрожают экосистемам

По словам директор ФИЦКИА УрО РАН, в конечном итоге этот процесс может привести к видовому замещению, что чревато снижением биоразнообразия, разрушением пищевых сетей и потерей устойчивости экосистем. Двустворчатые моллюски — инженеры природной среды: они способны трансформировать экосистему «под себя». Крупные вселенцы фильтруют воду, забирая питательные вещества у других организмов. Они поглощают фитопланктон, который является кормом для зоопланктона, а он в свою очередь служит кормом для рыб.

Кроме того, личинки (глохидии) синанодонт паразитируют на рыбах. Специалисты считают, что китайские беззубки относятся к так называемым видам-генералистам, способным адаптироваться к широкому диапазону условий среды, а их глохидии вполне могут использовать любые местные виды рыб для питания на личиночной стадии развития. Глохидиоз опасен и для мальков рыб. Поэтому уже сейчас в российских пресных водоемах могут происходить сбои в трофических сетях и других блоках экосистем.

Инвазия выявлена, но меры не приняты

Российская Федерация — одна из немногих стран, где инвазия синанодонт была достаточно быстро выявлена и задокументирована. Однако мер борьбы предпринято не было.

«Инвазия несется по нашей стране как скоростной поезд и этот поезд может оказаться паровым катком. Видимая часть этого процесса — поезд идет по рельсам: моллюски встраиваются в экосистемы. Но на самом деле, стремительно развивающиеся популяции синанодонт попутно разрушают местные экосистемы. Мы можем столкнуться с тем, что это не рельсовый путь, а вспаханное, перетоптанное поле, которое будет трудно восстановить», — предупреждает Иван Болотов.

Пример борьбы с аналогичным агрессивным тропическим вселенцем вида синанонодонта пацифика (Sinanodonta pacifica) ранее продемонстрировали в США, где китайские моллюски были обнаружены в прудах штата Нью-Джерси. Пруды оперативно слили, попутно уничтожив всю фауну с помощью ядохимикатов (ротенон). Такие жесткие и непопулярные меры позволили локализовать инвазию. Однако в нашей стране применение этих методов борьбы невозможно в силу широкого распространения моллюсков в природных экосистемах.