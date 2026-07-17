Индия решила «отвоевать» производство смартфонов у Китая

Правительство Индии запустило новую пятилетнюю программу стимулирования производства смартфонов. Объём вложений оценивается в 6,5 миллиарда долларов.

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Производители будут получать вознаграждение в размере от 2,25% до 5% от объёма продаж, а также дополнительные 1,5% за использование местных компонентов. Кроме того, выделено ещё 13,3 миллиарда долларов на развитие собственного производства полупроводников.

Ожидается, что за пять лет программа принесёт производство смартфонов на сумму около 405 миллиардов долларов и создаст 60 тысяч рабочих мест. Цель Индии в том, чтобы довести долю собранных у себя смартфонов до 35−40% мирового рынка.