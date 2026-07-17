Не стоит «портить настроение» и «осложнять жизнь» россиянам подобными ограничениями.

Переход на отечественные приложения должен происходить постепенно. Для этого их необходимо доработать и улучшить. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я считаю, что мы не должны портить настроение нашим гражданам. И так ситуация всё время нервозная. Поэтому задача нашего правительства и наших предпринимателей — пользоваться теми возможностями, которые открываются, чтобы развивать собственные сервисы. Осложнять жизнь наших граждан не нужно. Это должен быть эволюционный процесс, который будет постепенно в рамках рыночных взаимоотношений избавлять наш сегмент интернета от западных каких-то решений, постепенно выдавливая их и замещая российскими. Какие-то резкие блокировки [сервисов Google — прим. ГМ], ограничения пока нежелательны. Это всё бьёт по бизнесу, по гражданам. Надо, чтобы российские компании имели возможность, время и средства для разработки, доработки и улучшения сервисов, а бизнес успел адаптироваться. Те гнусные решения, которые западные компании принимают, просто односторонне вырубая, — это на их совести».

Ранее Google Play удалил каталог всех приложений холдинга VK.