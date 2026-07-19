В США пройдут протесты против строительства дата-центров для ИИ

В США готовится первая общенациональная волна протестов против быстрого строительства дата-центров, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Акции пройдут минимум в 125 местах по инициативе группы HumansFirst.

© Ferra.ru

Участники выступают против возможного роста расходов на электроэнергию, нагрузки на водные ресурсы и экологических последствий новых объектов. Недовольство объединяет жителей разных политических взглядов.

По данным опроса Reuters/Ipsos, только около трети американцев поддерживают текущие темпы строительства дата-центров. В числе требований активистов прозрачность при согласовании проектов, защита ресурсов и ответственность компаний за выполнение обещаний.

Индустрия ранее заявляла, что стремится быть ответственным участником жизни местных сообществ. При этом в некоторых регионах жители выражают обеспокоенность использованием воды и влиянием новых объектов на окружающую среду.