Чаты, файлы и картинки: ChatGPT научился искать все в одном месте

OpenAI обновила поиск в своём чат-боте ChatGPT. Раньше боковая панель находила только старые диалоги, а загруженные документы, изображения и целые проекты оставались недоступными для поиска. Теперь это исправлено.

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Обновленная функция работает на всех платформах, в веб-версии, на iPhone и Android. И доступна даже бесплатным пользователям.

Можно отфильтровать результаты, чтобы показывались, например, только картинки или только файлы из определённого проекта. Найдя нужное, можно сразу перейти к тому чату, документу или изображению.