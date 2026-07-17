Совфед одобрил закон о регулировании ИИ в России

Совет Федерации одобрил закон о разработке, внедрении и регулировании крупных фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о программах, которые содержат не менее 1 млрд параметров, способных выполнять интеллектуальные задачи на уровне, сопоставимом с человеком или превосходящем его. Они являются основой для создания различных видов программного обеспечения.

Закон вводит две ключевые категории: суверенную и национальную большие фундаментальные модели. Обе модели должны разрабатываться юридическим лицом, однако во втором случае будет возможно использовать иностранные компоненты, распространяемые на условиях открытой лицензии. Кроме того, обе категории должны пройти подтверждение соответствия законодательству РФ и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Кроме того, разработчики таких моделей получат право на государственную помощь — финансовую, имущественную, гарантийную и информационную. Им также позволят обучать нейросети на информации из федеральных и региональных информационных систем. Порядок доступа к таким данным установит правительство РФ по согласованию с органом в области безопасности.