Орешкин: искусственный интеллект должен служить человеку

Российская позиция по ИИ заключается в том, что он должен находиться на службе у человека. Об этом заявил замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, выступая на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.

"Позиция России ясна: искусственный интеллект должен служить человеку, расширять его возможности, повышать качество жизни, помогать учиться, трудиться и созидать, - сказал он. - Технология должна оставаться инструментом человека, а не превращать человека в придаток непрозрачного алгоритма".

В Шанхае с 17 по 20 июля проходит Всемирная конференция по искусственному интеллекту. В ней принимает участие российская делегация во главе с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным. 16 июля в Шанхае было подписано соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области ИИ. Его подписали представители 29 стран, включая министра иностранных дел КНР Ван И, а также главу Минцифры РФ Максута Шадаева.