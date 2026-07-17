Пользователи уничтожают смартфоны из-за опасного совета из соцсетей

Жители Великобритании начали массово повреждать смартфоны и другие электронные устройства, пытаясь охладить их в холодильниках на фоне аномальной жары. Об этом сообщает TechSpot.

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По данным издания, в социальных сетях набирают популярность советы помещать перегревающиеся гаджеты в холодильник или даже морозильную камеру. Однако, как рассказал британским СМИ владелец ремонтной мастерской Джейми Фарнелл, такая практика нередко приводит к поломкам устройств из-за образования конденсата внутри корпуса. По его словам, в одном из случаев клиент принес в мастерскую iPad со вздувшимся аккумулятором, который впоследствии взорвался.

Как отмечает TechSpot, при резком охлаждении нагретого устройства температура внутри корпуса опускается ниже точки росы, из-за чего влага начинает конденсироваться на поверхности, в разъемах, динамиках и внутренних компонентах. После возвращения гаджета в теплое помещение процесс продолжается, что повышает риск коррозии и короткого замыкания. Кроме того, резкий перепад температур может повредить дисплей, стекло, уплотнители, клеевые соединения, внутренние компоненты и аккумулятор.

Издание также сравнило этот совет с распространенным мифом о сушке намокших устройств в рисе, который не обеспечивает эффективного удаления влаги из внутренних частей корпуса и может привести к попаданию рисовой пыли в разъемы и динамики.

Apple и Samsung рекомендуют охлаждать перегревшиеся устройства естественным способом, помещая их в прохладное затененное место, а не в холодильник или морозильную камеру.