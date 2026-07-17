В России нашли уникальную жемчужину возрастом 90 млн лет

Ученые геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и Геологического института РАН впервые изучили редкую ископаемую жемчужину, обнаруженную в меловых отложениях на территории Воронежской области.

Ее возраст составляет около 90 млн лет, сообщили ТАСС в вузе.

"Находка происходит из верхнетуронских морских отложений около села Лосево в Воронежской области. Возраст жемчужины составляет около 90 миллионов лет. Это первая достоверно описанная ископаемая жемчужина двустворчатого моллюска из меловых отложений России", - сообщили в МГУ.

Жемчужина была образована крупными морскими двустворчатыми моллюсками - иноцерамидами, которые были широко распространены в морях мелового периода и часто обладали массивными раковинами с мощным кальцитовым слоем. Именно такая особенность строения раковины, по мнению авторов, могла способствовать лучшей сохранности жемчужин в ископаемом состоянии.

"Ископаемые жемчужины встречаются гораздо реже, чем можно было бы ожидать. Дело в том, что жемчуг содержит много органического вещества и поэтому плохо сохраняется в геологической летописи. Каждая такая находка важна не только как редкий палеонтологический объект, но и как возможность лучше понять, как жили и реагировали на повреждения древние моллюски", - поясняет автор исследования Лев Шилехин.

Авторы использовали высокоразрешающую микрокомпьютерную томографию для изучения внутреннего строения объекта и смогли восстановить историю роста жемчужины. Оказалось, что сначала она формировалась как свободно растущая жемчужина внутри моллюска, а затем прикрепилась к внутренней поверхности раковины и стала так называемой блистерной жемчужиной. Внутри образца также был обнаружен небольшой центр роста - ядро, вероятно, связанное с попаданием в мантийную полость фрагмента раковины песчинки или другого инородного тела.

Уникальная жемчужина стала частью коллекции экспонатов Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского РАН. В своей работе исследователи также обобщили все известные находки меловых жемчужин в мире. Всего было учтено 24 местонахождения. Выводы авторов опубликованы в журнале Lethaia.