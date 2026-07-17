Греф показал Матвиенко ИИ-технологии для различных отраслей экономики

Выставка передовых разработок Сбера в сфере искусственного интеллекта открылась в здании Совета Федерации. Экспозиция посвящена применению ИИ-технологий в здравоохранении, государственном управлении, финансовом секторе, бизнесе и других сферах. Перед началом пленарного заседания Совфеда ее осмотрели президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщили в пресс-службе компании.

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Уточняется, что гостям представили антропоморфного робота Грина, разработанного Центром робототехники Сбера. Аппарат создан на базе модели Green-VLA и предназначен для выполнения задач в промышленности, логистике, торговле и медицине.

Также на выставке продемонстрировали решения Сбера на основе генеративного искусственного интеллекта. В их числе — ИИ-помощник GigaChat, способный работать с текстом, изображениями, видео и аудио, создавать документы и презентации и взаимодействовать с пользователем в голосовом режиме.

Для корпоративного сектора Сбер представил платформу GigaCowork, предназначенную для создания и управления ИИ-агентами, выполняющими задачи внутри корпоративных информационных систем.

Кроме того, была представлена платформа макроэкономических индикаторов DataTracker, предназначенная для анализа данных и поддержки принятия стратегических решений.

Отдельный блок экспозиции, как уточняется, посвящен спортивной аналитике. Сенаторам показали систему компьютерного зрения, позволяющую оценивать потенциал спортсменов, выявлять перспективных игроков и отслеживать динамику их развития.

В финансовом блоке Сбер представил банкомат нового поколения с двумя экранами и сервисом экспресс-оценки состояния здоровья. Устройство позволяет совершать банковские операции, а также бесконтактно измерять ряд физиологических показателей.

Кроме того, на выставке продемонстрировали платежный терминал НЕО со встроенным искусственным интеллектом и линейку интеллектуальных устройств экосистемы Сбера.

Значительная часть экспозиции, как подчеркивается, посвящена медицинским технологиям. В частности, на ней представлен медицинский ассистент GigaDoc, который с помощью анализа видеоизображения лица способен оценивать состояние человека по нескольким показателям здоровья.

Среди решений для государственного управления группа компаний ЦРТ представила технологии интеллектуальной обработки обращений граждан и виртуального ассистента для госслужащих.