Древнеегипетские принцессы оказались искусными воительницами

Археологи из Университета Бени-Суэф провели исследование останков древнеегипетских принцесс. Результаты показали, какой образ жизни вели представители правящей семьи несколько тысяч лет назад.

Мумифицированные останки обнаружили в комплексе пирамид Дахшур в 1890 году, в разгар мировой «египтомании». Их возраст оценили в 4 тысячи лет. В 1915 году тела доставили в Египетский музей на площади Тахрир, где они более 100 лет пролежали в деревянных ящиках.

Тела идентифицировали как останки короля Хора и принцессы Нуб-Хотеп, принцессы Итаверет, принцессы Хенмет и принцессы Иты. Еще один женский скелет остался неопознанным. В ходе новой научной работы ученые проанализировали их с помощью современных методик.

Женщины были погребены с коллекциями оружия, что считалось более типичным для мужских захоронений. Сначала археологи предположили, что изделия имели число символическое значение. Но новые данные показали принцессы на самом деле умели пользоваться кинжалами, луками и булавами.

Как показали рентгеновские снимки, у принцессы Нуб-Хотепи у короля были такие же крепкие мышцы, как у опытных лучников. Выраженное развитие верхних конечностей указало на повторяющиеся действия высокой интенсивности, такие как натягивание тетивы или удержание оружия.

У других принцесс выявили такие же признаки владения оружием, например, для стрельбы из лука и охоты. Так, принцесса Ита была молодой женщиной в возрасте от 28 до 34 лет с сильными мускулами верхней части тела. Она часто использовала булавы или кинжалы.

Принцесса Хенмет была женщиной в возрасте около 30 40 лет. У нее наблюдались признаки истончения костей, но мускулы оставались крепкими. Принцесса Итаверет была молодой женщиной в возрасте от 20 до 34 лет. Ее скелет свидетельствует о том, что она была искусной лучницей. Также ученые заметили следы переломов ребер и стоп.

Археологи заключили, что правящая семья не вела оседлый образ жизни. Они сохраняли физическую активность вплоть до смерти, сообщает Frontiers in Environmental Archaeology.

Ранее ученые раскрыли секрет устойчивости пирамиды Хеопса к землетрясениям. Причиной устойчивости стали инженерные технологии древних египтян.