Раскрыты признаки скорой смерти компьютера

Специалисты портала BGR перечислили самые распространенные признаки того, что процессор персонального компьютера (ПК) скоро выйдет из строя. Материал опубликован на сайте медиа.

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Журналисты издания напомнили, что центральный процессор является самой важной частью компьютера. Авторы напомнили, что если эта деталь сломается, то весь девайс перестанет работать.

«Отказ процессора обычно происходит внезапно и полностью, но могут быть признаки, указывающие на то, что стоит принять меры», — отметили они.

Главным признаком скорой смерти процессора и компьютера специалисты назвали участившиеся сбои и «синие экраны смерти» (BSOD) в Windows. Частые замедления и зависания девайса также могут указывать на проблемы с процессором. Также журналисты заметили, что компьютер должен уверенно проходить через стресс-тесты, когда все ядра центрального процессора загружены почти на 100 процентов.

В материале говорится, что зачастую компьютеры с поврежденным процессором могут непроизвольно перезагружаться. Однако этот признак также может указывать на проблемы с блоком питания и материнской платой.

Ранее в SlashGear назвали циклы перезарядки главным фактором, влияющим на ресурс батареи смартфона. Также они объяснили, что аккумулятор не получает урона от постоянных подзарядок в течение ночи.