В Италии обнаружили 2600-летний некрополь со скарабеями

Как сообщает Управление по охране памятников Неаполя (Soprintendenza ABAP Napoli) — во время расширения фабрики макарон Garofalo в городке Граньяно, недалеко от Неаполя, археологи наткнулись на древний некрополь с 85 захоронениями.

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Кладбище датируют первой половиной VI века до нашей эры, и уникально оно тем, что здесь сохранились не только обычные погребальные предметы, но и текстиль, деревянные вещи и плетеные корзины — органика, которая почти никогда не переживает две с половиной тысячи лет.

Как нашли некрополь

Кладбище обнаружили в ходе стандартных профилактических археологических изысканий, которые проводят перед началом любого строительства — в данном случае на улице Виа дей Пастаи. Раскопки стартовали в феврале 2025 года и охватили около 2000 квадратных метров. Всего зафиксировали 85 захоронений, хотя изучение самих останков все еще на начальном этапе — пока удалось определить 16 взрослых, четырех детей и 15 младенцев.

Полевые работы вела компания Geomed под научным руководством местного управления по археологии, изобразительным искусствам и ландшафту, а научным руководителем раскопок выступила археолог Франческа Мермати.

Почему сохранилось то, что обычно истлевает

Некоторые тела покоились в погребальных сундуках, вытесанных из блоков вулканического туфа. Именно герметичность таких могил и уберегла материалы, которые в обычных условиях давно бы разложились — фрагменты ткани, деревянные предметы, плетеные корзины. Это редкая удача для археологов — керамика и металл рассказывают далеко не все о жизни людей, а вот такие находки способны пролить свет на то, как эти люди одевались, обрабатывали дерево, плели корзины и хоронили своих близких.

Скарабеи из Египта и серебро этрусков

Богатство погребального инвентаря говорит о том, что как минимум часть некрополя принадлежала влиятельной и обеспеченной общине. Среди находок — египетские скарабеи, связанные с Навкратисом, греческим торговым поселением в дельте Нила, янтарные украшения в виде фигурок животных, серебряные изделия и бронзовые артефакты этрусского происхождения. Помимо этого, в гробницах нашли расписную керамику, украшения, оружие и бронзовые застёжки для одежды.

Сами по себе такие предметы не доказывают, что жители Граньяно напрямую торговали с Египтом, Этрурией или греческим миром — скорее, они свидетельствуют о том, что местная община была частью широкой сети обмена, связывавшей Кампанию с восточным Средиземноморьем. На части находок сохранились надписи из отдельных букв алфавита, включая личные имена — исследователи надеются, что со временем эти надписи помогут понять, кому именно принадлежали вещи и с кем торговали их владельцы.

Элита античного региона Агер Стабиан

В древности территория Граньяно входила в состав Агер Стабиан — области вокруг Стабий, простиравшейся между Сорренто и долиной реки Сарно. Найденное кладбище относится ко времени, когда поселения вокруг Неаполитанского залива переживали заметные экономические и культурные перемены — задолго до прихода римлян в Кампании соседствовали этруски, греки и местные общины.

Сама структура захоронений показывает, что местная элита использовала погребальные обряды как способ демонстрации богатства и статуса — импортные украшения и роскошные сосуды клали прямо рядом с телами, а изготовление плотно запечатанных туфовых саркофагов требовало немалых трудозатрат и ресурсов. Получается, окрестности древних Стабий занимали куда более важное место в торговых и поселенческих сетях VI века до нашей эры, чем можно было предположить по одним только более поздним римским находкам.

Под самим некрополем археологи обнаружили более ранние сооружения и углубления, относящиеся к медному и бронзовому векам — это значит, что люди жили здесь или как-то использовали эту территорию задолго до появления архаического кладбища.