МВД предупредило о новой схеме мошенничества с техникой Apple

Злоумышленники научились обманывать подростков, вынуждая их входить в чужие учетные записи iCloud ради последующего вымогательства денег за разблокировку смартфонов, сообщили в МВД.

Преступники используют новую тактику для вымогательства денег, нацеливаясь на несовершеннолетних владельцев техники Apple, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Сначала мошенники втираются в доверие к подросткам, после чего присылают им фотографию якобы разбитого гаджета.

Под предлогом поломки телефона злоумышленники просят жертву зайти со своего смартфона в их учетную запись. В качестве причины они могут назвать необходимость срочно распечатать билеты на самолет или важные рабочие документы.

«Ввиду срочности мошенник просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы и за восстановление требует вознаграждение, в ином случае предупреждает об удалении личных данных либо отсутствии дальнейшей возможности пользоваться телефоном или планшетом», – пояснили в пресс-службе МВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты раскрыли массовую схему блокировки смартфонов с требованием выкупа до 500 евро.

Злоумышленники под видом продавцов игр принуждают владельцев техники Apple авторизоваться в чужом аккаунте.

Средняя сумма вымогательства за разблокировку гаджета составляет около 10 тыс. рублей.