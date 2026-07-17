Новая игрушка Трампа: что стоит за созданием нового органа в США по НЛО

В США создан новый Научно-консультативный совет по НЛО.

Зачем и кому понадобилась такая организация – об этом рассказывает доктор юридических наук, заслуженный юрист России, заведующий кафедрой международного права РГСУ профессор Юрий Жданов.

– Юрий Николаевич, похоже, у президента США Дональда Трампа появилась новая игрушка?

– Можно сказать и так, его склонность к экстравагантным выходкам давно стала притчей во языцех.

Действительно, в Белом доме создана новая научная консультативная группа, работающая над поиском внеземной жизни. Обозвали ее Научно-консультативным советом по НЛО (UAP Science Advisory Council). Ее задача - консультировать высшие эшелоны правительства США по вопросам неопознанных воздушных явлений или объектов - (НЛО). Есть надежда, что результаты исследований будут опубликованы в престижных и рецензируемых научных журналах.

– Только надежда? Без гарантий?

– Тут какая-то странная карусель.

Новая группа, возглавляемая профессором Ави Лёбом, ставит перед собой цель консультировать администрацию Трампа и разведывательное сообщество США. Публикации – дело десятое.

Напомню, что Ави Лёб - израильско-американский астрофизик, профессор Гарвардского университета, посвятивший годы поиску внеземного разума. Он также возглавляет проект «Галилео», инициативу по поиску инопланетных цивилизаций. Своего рода – светило науки. Так вот, этот Научно-консультативный совет по НЛО был создан после того, как профессор Лёб принял (!) представителей Управления директора национальной разведки.

Профессор даже поделился своими впечатлениями от встречи с разведчиками: «Они покорили меня с первого взгляда».

– Исследование НЛО и возможность контакта с разумной инопланетной жизнью всерьез заинтересовали властные и разведывательные структуры США?

– Возможно. Так или иначе, но космолог из Гарвардского университета, предположивший, что инопланетные формы жизни могут залетать в Солнечную систему, маскируясь под метеоры, возглавляет секретную новую научную консультативную группу администрации Трампа по вопросам угроз безопасности, создаваемых НЛО.

Агентство Associated Press сообщило: «Ави Лёб и созданный им комитет уже начали расследование происхождения загадочных летательных аппаратов, известных теперь как неопознанные воздушные явления (НВЯ), и запросили у Пентагона десятки видеозаписей, изображений и документов о зафиксированных встречах и инцидентах.

Комиссия, заседания которой проходят в закрытом режиме, представит свои выводы Белому дому, который уже начал открывать доступ к правительственным файлам, касающимся НЛО, опубликовав на данный момент три ранее засекреченных материала».

– Есть что-то новенькое?

– Не уверен. Так, Лёб заявил, что рассматривает свое назначение «всего лишь» как возможность просветить известную своей неприязнью к науке администрацию и объяснить ей вполне логичные причины появления НЛО: «У меня сложилось впечатление, что правительство озадачено тем, что не может определить природу некоторых из этих объектов. В то время, когда наука не пользуется таким уж большим признанием, это возможность принести реальную пользу всем заинтересованным сторонам».

– Речь идет «всего лишь» об абстрактном научно-фантастическом просвещении? И ради этого надо создавать новое научное подразделение?

– Сам удивляюсь. Но профессор Лёб выглядел, по крайней мере, в глазах Трампа весьма убедительно. Агентству Associated Press он авторитетно заявил, что начинает свою работу в качестве главного охотника за инопланетянами в администрации Дональда Трампа, исходя из предположения, что НЛО — это дело рук людей (ну, почти людей), пусть и внеземного происхождения. Об этом говорит его прошлогодняя гипотеза о том, что комета, пролетевшая близко к Марсу, была реликвией цивилизации из другого небесного мира. Поэтому он подходит к задаче с точки зрения национальной безопасности. И, более конкретно, безопасности лично Трампа.

– Охота на инопланетных ведьм? Все нынешние неудачи Трампа – от них?

– А чем не вариант?

Однако, некоторые аналитики считают, что нетрадиционные взгляды Лёба на внеземную жизнь, а также маргинальные теории, включая прошлогоднюю, делают его руководство таким важным и влиятельным комитетом, как минимум, сомнительным. Стив Деш, профессор астрофизики в Школе изучения Земли и космоса при Университете штата Аризона и давний критик Лёба, сомневается: «Я не знаю, чем это закончится, но с ним во главе мы не приблизимся к ответам на эти вопросы».

При этом, в интервью газете The Guardian еще в 2023 году тот же Лёб, который также возглавлял Гарвардскую инициативу по изучению черных дыр, одного из наименее изученных астрономических объектов, заявил, что его критики ему просто завидуют.

- Так утверждают многие «сумасшедшие», но влиятельные и богатые ученые. У Ави Лёба есть последователи?

– Конечно, иначе бы не появился этот Научно-консультативный совет по НЛО. Лёб окружил себя людьми со схожими взглядами. Например, Бен Ламм, 44-летний миллиардер и предприниматель, наиболее известный благодаря своей генетической компании, занимающейся возрождением давно вымерших животных, таких как дронт, тасманский тигр и ужасный волк. Ламм также известен своими попытками обнаружения НЛО с помощью спутников. Его нестандартное научное мышление неплохо сочетается с неортодоксальным подходом Лёба и его многолетними поисками внеземной жизни, подробно описанными в сотнях статей и бестселлере «Внеземные существа: первый признак разумной жизни за пределами Земли».

Известна миссия Лёба в Папуа-Новую Гвинею, предназначенная, якобы, для того, чтобы определить, был ли обнаруженный в 2014 году метеор частью межзвездного космического корабля. Она наглядно продемонстрировала его точку зрения. Увы, объект, который, по теории Лёба, мог иметь «внеземное технологическое происхождение», таковым не оказался. Это оказались сферические частицы — крошечные стеклянные шарики из металла и камня, которые он извлек со дна океана, которые никак не были связаны с метеором, по крайней мере, с точки зрения других ученых.

– По сути, это смахивает малость на шулерство... И это никого в Америке не пугает?

– Видимо, все-таки, пугает. Наибольшее беспокойство у критиков вызывает тот факт, что Лёб и его команда могут иметь доступ к секретным материалам Пентагона. Шон Киркпатрик, физик, ранее занимавшийся исследованием НЛО в Управлении по разрешению аномалий во всех областях Пентагона, заявил: «Лёб не пользуется уважением в научном сообществе и не имеет опыта работы в сфере национальной безопасности. Состав команды Лёба свидетельствует о том, что Белый дом больше интересуется маргинальными теориями, чем точной наукой».

– Тогда в чем секрет необычайного карьерного взлета профессора Лёба?

– В банальном популизме, основанном на всеобщей необразованности американского населения, на чем и играет Трамп. В конечном итоге, нетрадиционные теории Лёа могут оказаться неважными, если комитет сможет представить новую информацию, способную удовлетворить любопытство публики. Как пример – шоу 2 июля 2026 года, когда Лёб и несколько других членов нового консультативного органа были среди выступающих на Форуме по раскрытию информации, мероприятии, проходившем в течение всего дня в офисном здании Сената в Вашингтоне. На форуме также присутствовали – для убедительности - несколько членов Конгресса, а обсуждение было сосредоточено на последствиях для национальной безопасности, экономики, религии и социальной сферы, связанных с подтверждением инопланетного или даже внепространственного происхождения НЛО.

Лёб подчеркивает, что совет, не имеющий бюджета (!), за исключением частичной компенсации командировочных расходов для членов, не призван быть замкнутым кругом. Присутствовал и Майкл Шермер, видный скептик в отношении НЛО, который является одним из членов нового совета – для имитации объективности. Шермер, основатель журнала Skeptic, говорит, что он будет направлять остальных членов совета в нужное русло и помогать им сосредоточиться на изучении НЛО через призму устоявшегося научного консенсуса: «Практически все члены комитета более открыты к возможности того, что НЛО могут представлять собой нечто большее, чем обычные земные явления. Не только инопланетян, кстати, но и пространственно-временные пузыри, многомерные существа и путешественников во времени из далекого будущего».

Ну как тут можно в чем-то усомниться?

– Деятельность этого органа должна быть прозрачной?

– Так было обещано. Лёб чуть ли не клянется: «Одна из главных целей — сделать выводы совета доступными для общественности. В ближайшей перспективе это означает публикацию всех результатов на веб-сайте совета, который скоро будет запущен, а также стремление к публикации результатов в рецензируемых научных журналах. Это должно стать частью научного обсуждения. Дело в том, что в открытом доступе так много необоснованных утверждений, которые не имеют отношения к науке и не заслуживают дальнейшего изучения. Я говорю о том, что среди них могут быть настоящие алмазы, которые окажутся очень полезными для науки».

– Что за «алмазы»?

– Не знаю, как к этому относиться, но «алмазами» он считает собственные практические советы о том, что делать, если мы когда-нибудь вступим в контакт с инопланетянами. Об этом говорит одна из участниц группы — психолог из Лос-Анджелеса Дженнис Вильхауэр: «Задача будет заключаться в изучении того, как этот опыт повлиял на людей, утверждающих, что они взаимодействовали с НЛО. Существует огромное количество данных, касающихся того, о чем сообщают люди, как эти данные регистрируются, что с ними происходит после того, как информация зафиксирована, поэтому мы изучаем все это. Как обращаются с людьми, как врачи взаимодействуют с людьми, которые сталкиваются с неадекватными лицами. Это огромная проблема сейчас в армии. Мы знаем, что только около 5 процентов людей сообщают о том, что они видят, потому что боятся стигматизации».

– Может, они и нащупали истину. Время покажет. Но я не верю, что практичные американцы не попытались приспособить научные выкладки профессора Ави Лёба к своим более приземленным задачам.

– И правильно делаете, что не верите. Действительно, основная обязанность нового совета — представлять свои выводы Управлению директора национальной разведки, а также комиссии, состоящей из представителей Управления по разрешению аномалий во всех областях Пентагона (AARO), Белого дома, ФБР и других разведывательных агентств. Конкретный состав комиссии держится в секрете. Даже некоторые члены консультативной группы, по всей видимости, не знают личностей тех, кто входит в состав совета.

Так, Шермер предполагает, что среди них может быть активная сторонница версии существования НЛО, член палаты представителей Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды), но добавляет, что некоторых членов, вероятно, больше волнует возможное человеческое происхождение НЛО: «Если бы они представляли угрозу безопасности, это заинтересовало бы правительство, и именно поэтому они обеспокоены. Я думаю, большинство людей в правительстве не считают, что это инопланетяне».

– Президент входит в этот совет?

– Ави Лёб заявил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп не входит в состав совета директоров, добавив, что он не встречался с президентом и не планирует делать это в ближайшее время. Создание группы произошло после того, как Трамп пообещал обнародовать правительственные документы о НЛО — по крайней мере, часть из которых с тех пор стала доступна на веб-сайте Пентагона.

Сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты), также выступивший на форуме по вопросам раскрытия информации, высоко оценил прозрачность администрации Трампа в отношении НЛО. Однако на вопрос о том, будет ли консультативный совет Лёба сотрудничать с законодательной ветвью власти, Раундс уклонился от ответа: «Честно говоря, я не знаю».

– Интрига, однако. Так чем же конкретно будет заниматься эта странная околонаучная организация, не имеющая, как утверждается, государственного финансирования, но состоящая при Белом доме?

– По мнению экспертов, этот удивительный и загадочный совет пока (!) не будет иметь доступа к каким-либо секретным материалам об НЛО и вместо этого сосредоточит свою работу на архивных материалах, таких как те, которые содержатся в недавних публикациях Пентагона. Учитывая очевидную сложность обратного проектирования возможных инопланетных технологий на основе видео, фотографий и свидетельств очевидцев, член совета и ветеран ВМС США Тимоти Галлодет считает, что работа группы будет ограничена.

Ссылаясь на недавнюю серию видеороликов, опубликованных Пентагоном, Галлодет говорит, что совет попытается определить скорости и темпы движения НЛО, чтобы лучше понять их природу: «Наша задача — просто исследовать это явление и дать рекомендации для дальнейших научных исследований. Тем не менее, учитывая загадочный характер НЛО, не исключается возможность крупных научных прорывов в результате работы совета. Изучая эти явления, мы можем узнать о некоторых принципиально новых научных принципах или получить новые результаты. Я убежден в том, что НЛО инопланетного происхождения посещали Землю. Нечеловеческий разум, который ими управляет или контролирует, абсолютно реален. Мы обнаружили обломки потерпевших крушение кораблей. Мы не знаем, имеют ли они внеземное происхождение».

В 2024 году Галлодет заявил комитету Конгресса по надзору, что в 2015 году, когда он был командующим метеорологическими и океанографическими операциями ВМС, НЛО практически беспрепятственно взаимодействовали с людьми.

Он также утверждал, что правительство скрывало правду: «Информация, касающаяся НЛО, не только скрывается от высокопоставленных чиновников и членов Конгресса, но и некоторые представители правительства ведут кампанию дезинформации, включающую личные нападки, направленные на дискредитацию информаторов, сообщавших о случаях НЛО».

– Не в этом ли смысл затеи Дональда Трампа с созданием совета по НЛО – пусть американцы больше думают об инопланетянах, чем о насущных проблемах?

– Может, и так. Идея вполне жизнеспособная. В недавнем опросе CBS News/YouGov, восемь из десяти респондентов заявили, что правительство США знает больше, чем рассказывает о существовании внеземной жизни, 63% верят, что жизнь существует на других планетах, и более чем каждый пятый убежден, что инопланетяне уже посещали Землю.

Согласитесь, для Трампа это лучше, чем обсуждать цены на бензин.