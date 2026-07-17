На Марсе обнаружены «металлические волны»

Орбитальный аппарат Mars Express Европейского космического агентства (ESA) передал детальные снимки гигантского кратера Кайзер, расположенного в высокогорной области Ноахис в южном полушарии Марса.

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На полученных кадрах запечатлено бескрайнее поле песчаных дюн, которые из-за ярких залежей инея на склонах напоминают блестящие «металлические волны». Снимки были сделаны с помощью стереокамеры высокого разрешения (HRSC), установленной на борту зонда, исследующего Красную планету с 2003 года.

Инопланетные барханы из вулканического песка

Земля Ноахис — один из старейших регионов Марса, на протяжении четырех миллиардов лет подвергавшийся массивной бомбардировке космическими телами. Главной деталью нового изображения стала чаша кратера Кайзер, который достигает 180 километров в диаметре и нескольких километров в глубину. Дно покрыто темными дюнами, вздымающимися на высоту более 100 метров. Их необычный, слегка зеркальный металлический блеск объясняется замерзшим инеем, который оседает на склонах, обращенных к югу.

Поле состоит из серповидных барханов и вытянутых поперечных дюн, которые формируются под воздействием сильных марсианских ветров, дующих преимущественно с запада. Сам песок представляет собой мелкозернистый базальтовый материал, богатый такими вулканическими минералами, как пироксен и оливин. Из-за постоянных воздушных потоков эти темные волны находятся в непрерывном движении, медленно меняя ландшафт кратера.

Следы древней воды

Помимо ветровой эрозии, ученые обнаружили на снимках следы активности жидкой воды. В некоторых местах марсианские ветры полностью сдули верхние слои грунта, обнажив светлые глинистые породы, формирование которых невозможно без участия водной среды.

Кроме того, крутые склоны внутренних стен кратера изрезаны многочисленными оврагами. Хотя большинство из них, по мнению исследователей, возникли в результате сухих оползней на нестабильных склонах, часть наиболее старых промоин могла образоваться в далеком прошлом — при таянии подповерхностных запасов льда или прорыве древних грунтовых вод.