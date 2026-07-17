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Россиянам рассказали о риске отключения турецких сим-карт

Национальная Служба Новостей

Россияне и другие иностранные граждане могут столкнуться с блокировкой сим-карт в Турции и полным отключением связи, если не верифицируют номер. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на оператора Vodafone.

Россиян предупредили о риске отключения турецких SIM-карт
© РИА Новости

Ранее турецкий регулятор BTK обязал операторов связи провести верификацию номеров телефонов до 25 июля. Мера введена в рамках борьбы с мошенничеством и киберпреступностью.

Для верификации владельцу сим-карты следует прийти в офис оператора с паспортом или актуальным видом на жительство. Также потребуется авторизоваться в приложении госуслуг e-devlet и на новой платформе Göçbil. Если иностранец не верифицирует сим-карту в срок, услуги связи ограничат, а через 90 дней номер полностью отключат. При этом иностранцы сталкиваются с проблемами с прохождением процедуры из-за нестабильной работы приложения.

После проверки в приложении гражданин должен пройти верификацию по фотографиям в Göçbil. Здесь также возникают проблемы, так как платформа сверяет актуальную фотографию клиента со снимком из базы департамента миграции. Если приложение считает, что фото не совпадают, человек должен обратиться в местное отделение ведомства для сдачи биометрической информации.

Между тем доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова предупредила, что в России при долгом бездействии по сим-карте возможны блокировка номера и его продажа другому абоненту, пишет 360.ru.