Ученые предупредили о нашествии «кровавых дождей» на Европу

Швейцарские ученые из Института Пауля Шеррера бьют тревогу. Проанализировав с помощью искусственного интеллекта более 18,5 тысячи измерений, они выяснили, что концентрация минеральной пыли в небе над Европой неуклонно растет.

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С 2012 по 2021 год загрязнение воздуха в Великобритании подскочило как минимум вдвое по сравнению с началом наблюдений. Виной тому не участившиеся бури, а возросшая из-за засухи интенсивность выбросов песка в Северной Африке.

Ученые выяснили, сколько еще просуществует жизнь на Земле

Именно сахарская взвесь создает знаменитые оранжевые закаты и вызывает «кровавые дожди», оставляющие ржавый налет на автомобилях. Однако эстетикой проблема не ограничивается. Мелкодисперсные частицы глубоко проникают в дыхательные пути.

Они провоцируют кашель, раздражение слизистых, приступы астмы и затрудненное дыхание. Специалисты предупреждают, что по мере дальнейшего опустынивания Африки грязные осадки станут серьезным вызовом для здоровья европейцев.