Глава Microsoft раскритиковал ограничения ИИ от Anthropic

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на встрече с сотрудниками 15 июля 2026 года раскритиковал ограничения стартапа Anthropic для пользователей искусственного интеллекта Fable, сообщает CNBC.

Глава корпорации назвал бессмысленными отказы системы выполнять определенные запросы, задавшись вопросом: «Когда в последний раз у вас был инструмент для творчества с таким жестким редакторским контролем?». Замечания прозвучали на фоне растущего интереса бизнеса к экономичным моделям, способным решать корпоративные задачи без утечки внутренних данных. Инвесторы выражают обеспокоенность тем, что Microsoft может столкнуться с конкуренцией со стороны новых решений для написания кода, в то время как компания тратит десятки миллиардов на расширение центров обработки данных*. С начала года акции корпорации упали на 17%, тогда как индекс Nasdaq Composite** вырос на 11%.

Высказывания руководителя отражают критику в адрес ценного партнера, в которого Microsoft в ноябре инвестировала $5 млрд. В рамках соглашения стартап обязался потратить $30 млрд на облачные услуги Azure. Ранее корпорация тесно сотрудничала с OpenAI, однако после внезапного увольнения и возвращения генерального директора Сэма Альтмана в 2023 году компании начали конкурировать. Доля Microsoft в коммерческом бизнесе OpenAI по состоянию на октябрь оценивалась в $135 млрд.

*Центр обработки данных — это специализированные здания или помещения, в которых размещается серверное и сетевое оборудование для хранения, обработки и передачи больших объемов информации. Они являются физической основой для работы облачных сервисов и систем искусственного интеллекта, требующих огромных вычислительных мощностей.

**Nasdaq Composite — фондовый индекс, включающий в себя котировки акций более чем 3000 компаний, которые торгуются на бирже NASDAQ. Он считается ключевым индикатором состояния технологического сектора экономики, так как в него входят крупнейшие мировые ИТ-гиганты.