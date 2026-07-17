Samsung изменила работу «режима повышенной безопасности» в One UI 9

В четвёртой бета-версии One UI 9 для смартфонов Galaxy S26 Samsung изменила работу функции Lockdown. Теперь можно выбирать, когда активировать этот режим.

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Ранее, начиная со второй бета-версии, при вызове меню через долгое нажатие боковой кнопки или через значок в панели быстрых настроек, телефон автоматически переходил в режим Lockdown. Это блокировало устройство и отключало вход по отпечатку пальца или распознаванию лица, требовался PIN-код, пароль или графический ключ.

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Но теперь при вызове «меню питания» через значок в панели быстрых настроек режим Lockdown по умолчанию не включается.

Автоматическую блокировку можно вернуть в настройках.

При этом долгое нажатие физической боковой кнопки по-прежнему всегда активирует Lockdown, независимо от настроек.