Google теряет позиции в битве ИИ: сотрудники бьют тревогу

Google на несколько месяцев отстает от графика выпуска своей флагманской ИИ-модели Gemini 3.5 Pro, поскольку продолжает работать над улучшением ее возможностей, особенно в области программирования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По данным агентства, задержка вызывает недовольство среди инженеров, исследователей и менеджеров Google, которые опасаются, что компания рискует утратить лидерство на рынке на фоне успехов Anthropic и OpenAI, чьи модели, по мнению части сотрудников, уже превосходят текущие возможности Gemini. Источники Bloomberg также утверждают, что выпуск новых моделей в Google замедляют многочисленные этапы согласования и необходимость интегрировать технологии ИИ сразу в несколько продуктов компании, включая поиск, карты и YouTube.

Как отмечает агентство, Google рассчитывала представить Gemini 3.5 Pro на конференции для разработчиков в мае. При этом в конце прошлого месяца компания обновила данные, используемые для обучения модели, чтобы улучшить ее навыки написания кода, однако результаты не оправдали ожиданий. После публикации материала акции Alphabet в ходе торгов снижались более чем на 3%.

В комментарии Bloomberg представитель Google заявил, что компания продолжает активно выпускать новые модели, сохраняя их экономическую эффективность для клиентов. По его словам, сейчас Google тестирует Gemini 3.5 Pro, обновленную версию модели Flash и другие ИИ-модели совместно с партнерами, а также взаимодействует с властями США по вопросам тестирования моделей и разработки отраслевых стандартов безопасности.