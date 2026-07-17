Обнаружена атмосфера на потенциально обитаемой экзопланете

Американские планетологи впервые обнаружили свидетельства существования атмосферы на потенциально обитаемой каменистой планете LHS 1140b, которая вращается вокруг одного из близких к нам красных карликов в созвездии Кита.

Это указывает на возможность существования землеподобных миров со стабильной атмосферой у самых распространенных звезд в Галактике, сообщила пресс-служба Университета Флориды (UFL).

"Нам впервые удалось обнаружить землеподобную планету, на поверхности которой в теории может существовать вода в жидком виде, у которой также есть и атмосфера. Все ранее изученные нами каменистые экзопланеты, найденные в окрестностях красных карликов, с самого начала не обладали атмосферой, или же быстро потеряли ее в процессе их последующей эволюции", - заявил доцент UFL Джейсон Диттманн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, планетологов со всего мира особенно сильно интересуют землеподобные экзопланеты, расположенные внутри так называемой "зоны жизни". Так ученые называют особый регион в окрестностях светила, где вода может существовать в жидком виде, что критически важно для зарождения аналогов земной жизни. За последние годы астрономам удалось обнаружить несколько десятков планет в "зонах жизни" у разных звезд, однако ни на одной из них следы существования атмосферы не были найдены, что ставит крест на их обитаемости.

Американским планетологам впервые удалось получить подобные свидетельства в ходе наблюдений за планетой LHS 1140b, расположенной в созвездии Кита на расстоянии в 48 световых лет от Земли. Эта планета представляет собой "суперземлю" - она превосходит Землю по массе примерно в 5,6 раза, и при этом она совершает один оборот вокруг звезды всего за 25 неполных дней.

Два года назад ученые наблюдали за этим миром при помощи телескопа имени Клея в чилийской обсерватории Лас-Кампанас, и открыли аномалии в спектре ее свечения, указывавшие на наличие гелия в ее ближайших окрестностях. Это заставило ученых провести повторные наблюдения за LHS 1140b и ее соседкой, еще одной "суперземлей" LHS 1140c, и попытаться воспроизвести этот сигнал при помощи компьютерных моделей данной экзопланеты.

Эти расчеты показали, что планета LHS 1140b обладает атмосферой, чьи верхние слои заполнены гелием с небольшой примесью водорода. Во время вспышек активности на звезде LHS 1140 часть атомов этих газов выбрасывается в межпланетную среду, что и порождает выявленные учеными аномалии в структуре спектра планеты. В ближайшее время астрономы планируют изучить атмосферу LHS 1140b при помощи орбитального телескопа "Джеймс Уэбб", чьи инструменты, как надеются ученые, помогут найти следы паров воды в атмосфере этой планеты.