В AliExpress назвали самые популярные наушники 2026 года

Пользователи стали чаще выбирать наушники с продвинутым активным шумоподавлением и звуком высокого качества. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе AliExpress СНГ.

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Эксперты проанализировали продажи наушников во втором квартале 2026 года и составили рейтинг самых востребованных моделей среди покупателей. В категории беспроводных (TWS) наушников лидером квартала стал бренд realme, занявший три первых места рейтинга. Наиболее востребованной моделью оказались realme Buds Air 8 Pro, второе место заняли realme Buds Air 8, а третье — realme Buds Air 7 Pro.

В пятёрку самых популярных TWS-моделей также вошли Lenovo LE302 — наушники открытого типа в формате клипс, популярность которых растет благодаря возможности слышать окружающие звуки во время занятий спортом и прогулок, а также Redmi Buds 8 Pro.

В сегменте полноразмерных и накладных наушников первое место заняли UGREEN Studio Pro. Всего бренд UGREEN представлен сразу тремя моделями в топ-5. В рейтинг также вошли Baseus EH10 NC и FIIO EH11, отличающиеся ретро-дизайном с деревянными чашками.

По данным AliExpress СНГ, функции, которые ранее были доступны преимущественно во флагманских моделях, стали стандартом для устройств среднего ценового сегмента: активное шумоподавление, поддержка кодеков высокого разрешения, длительное время автономной работы и ИИ-возможности, включая синхронный перевод речи. Кроме того, три модели из десятки самых популярных являются новинками 2026 года, которым удалось попасть в рейтинг уже в первые месяцы после начала продаж.