SpaceX представила новый терминал Starlink

SpaceX представила антенну нового поколения V5 для спутникового интернет-сервиса Starlink.

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По данным компании, новая модель стала компактнее предыдущих версий и отличается значительно более высокой энергоэффективностью.

Антенна стала компактнее

Новый терминал значительно меньше и легче модели Standard 4, которая входит в большинство домашних комплектов Starlink. По размерам он приблизился к Starlink Mini, предназначенному как для стационарного, так и для портативного использования.

Габариты антенны Starlink V5 составляют 306 × 384 × 34 мм, тогда как размеры Starlink V4 достигают 594 × 383 × 39,7 мм. Таким образом, новая модель занимает примерно на 48% меньше места.

Вес антенны уменьшился с 2,9 кг у Starlink V4 до 1,1 кг у Starlink V5, то есть примерно на 62%. Общий вес комплекта, включающего блок питания, маршрутизатор Router Mini, адаптеры и кабели, составляет 3,8 кг.

Более лёгкую антенну проще транспортировать и устанавливать на крышах, столбах, балконах и временных сооружениях.

Энергопотребление сократилось почти вдвое

Согласно данным компании, новая антенна потребляет значительно меньше энергии по сравнению с предыдущим поколением. Среднее энергопотребление Starlink V5 составляет 35-50 Вт, тогда как у Starlink V4 этот показатель достигает 75-100 Вт.

При круглосуточной работе V5 потребляет около 0,84-1,2 кВт·ч электроэнергии в сутки, а V4 – 1,8-2,4 кВт·ч. Снижение энергопотребления позволяет увеличить время автономной работы при использовании портативных электростанций, солнечных панелей, генераторов и источников бесперебойного питания.

Производительность

Максимальная скорость загрузки Starlink V5 превышает 375 Мбит/с, тогда как Starlink V4 поддерживает скорость более 400 Мбит/с. Таким образом, новая модель немного уступает предшественнику по этому показателю.

Речь идёт о пиковых возможностях оборудования. Фактическая скорость соединения зависит от пропускной способности сети в регионе, её загруженности, погодных условий и наличия препятствий между антенной и спутниками.

Установка

Терминал Starlink V5 оснащён электронной фазированной антенной решёткой с углом обзора 110°. Настройка положения устройства выполняется через фирменное приложение Starlink.

Для стабильного соединения антенну рекомендуется устанавливать на открытом участке, где деревья, здания и другие объекты не закрывают обзор неба. На верхней панели терминала расположен светодиодный индикатор состояния питания.

Комплектация

В комплект Starlink V5 входят:

терминал;

маршрутизатор Router Mini;

15-метровый кабель Starlink;

2-метровый Ethernet-кабель;

1,5-метровый кабель питания;

блок питания;

адаптер для крепления на трубу;

подставка для маршрутизатора;

складная опора для антенны.

Эксплуатационные характеристики

Терминал защищён от пыли и воды по стандарту IP67 и соответствует классу защиты Type 4, что позволяет использовать его в сложных погодных условиях. Рабочий диапазон температур составляет от −30 до +50 °C.

При установке на стационарное крепление оборудование сохраняет работоспособность при скорости ветра до 265 км/ч. Это значительно выше показателя Starlink V4, для которого заявлена устойчивость к ветру скоростью более 96 км/ч.

Встроенная система подогрева способна растапливать снежный покров со скоростью до 40 мм в час, предотвращая ухудшение качества связи зимой.

Сроки выхода

На странице поддержки SpaceX указано, что Starlink V5 уже доступен частным клиентам в отдельных регионах США. По мере увеличения объёмов производства компания планирует расширять географию продаж.