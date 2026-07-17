SpaceX представила новый терминал Starlink

Вышел Starlink V5 – более 375 Мбит/с, на 62% легче, на 35% компактнее и экономичнее
SpaceX представила антенну нового поколения V5 для спутникового интернет-сервиса Starlink.
По данным компании, новая модель стала компактнее предыдущих версий и отличается значительно более высокой энергоэффективностью.
Антенна стала компактнее
Новый терминал значительно меньше и легче модели Standard 4, которая входит в большинство домашних комплектов Starlink. По размерам он приблизился к Starlink Mini, предназначенному как для стационарного, так и для портативного использования.
Габариты антенны Starlink V5 составляют 306 × 384 × 34 мм, тогда как размеры Starlink V4 достигают 594 × 383 × 39,7 мм. Таким образом, новая модель занимает примерно на 48% меньше места.
Вес антенны уменьшился с 2,9 кг у Starlink V4 до 1,1 кг у Starlink V5, то есть примерно на 62%. Общий вес комплекта, включающего блок питания, маршрутизатор Router Mini, адаптеры и кабели, составляет 3,8 кг.
Более лёгкую антенну проще транспортировать и устанавливать на крышах, столбах, балконах и временных сооружениях.
Энергопотребление сократилось почти вдвое
Согласно данным компании, новая антенна потребляет значительно меньше энергии по сравнению с предыдущим поколением. Среднее энергопотребление Starlink V5 составляет 35-50 Вт, тогда как у Starlink V4 этот показатель достигает 75-100 Вт.
При круглосуточной работе V5 потребляет около 0,84-1,2 кВт·ч электроэнергии в сутки, а V4 – 1,8-2,4 кВт·ч. Снижение энергопотребления позволяет увеличить время автономной работы при использовании портативных электростанций, солнечных панелей, генераторов и источников бесперебойного питания.
Производительность
Максимальная скорость загрузки Starlink V5 превышает 375 Мбит/с, тогда как Starlink V4 поддерживает скорость более 400 Мбит/с. Таким образом, новая модель немного уступает предшественнику по этому показателю.
Речь идёт о пиковых возможностях оборудования. Фактическая скорость соединения зависит от пропускной способности сети в регионе, её загруженности, погодных условий и наличия препятствий между антенной и спутниками.
Установка
Терминал Starlink V5 оснащён электронной фазированной антенной решёткой с углом обзора 110°. Настройка положения устройства выполняется через фирменное приложение Starlink.
Для стабильного соединения антенну рекомендуется устанавливать на открытом участке, где деревья, здания и другие объекты не закрывают обзор неба. На верхней панели терминала расположен светодиодный индикатор состояния питания.
Комплектация
В комплект Starlink V5 входят:
- терминал;
- маршрутизатор Router Mini;
- 15-метровый кабель Starlink;
- 2-метровый Ethernet-кабель;
- 1,5-метровый кабель питания;
- блок питания;
- адаптер для крепления на трубу;
- подставка для маршрутизатора;
- складная опора для антенны.
Эксплуатационные характеристики
Терминал защищён от пыли и воды по стандарту IP67 и соответствует классу защиты Type 4, что позволяет использовать его в сложных погодных условиях. Рабочий диапазон температур составляет от −30 до +50 °C.
При установке на стационарное крепление оборудование сохраняет работоспособность при скорости ветра до 265 км/ч. Это значительно выше показателя Starlink V4, для которого заявлена устойчивость к ветру скоростью более 96 км/ч.
Встроенная система подогрева способна растапливать снежный покров со скоростью до 40 мм в час, предотвращая ухудшение качества связи зимой.
Сроки выхода
На странице поддержки SpaceX указано, что Starlink V5 уже доступен частным клиентам в отдельных регионах США. По мере увеличения объёмов производства компания планирует расширять географию продаж.