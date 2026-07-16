Первую индийскую ракету-носитель частной разработки запустят на орбиту

Первый запуск индийской ракеты орбитального класса Vikram-1 на низкую околоземную орбиту планируют осуществить 18 июля. Об этом сообщила компания Skyroot Aerospace.

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Старт состоится с площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в 11:30 утра (09:00 мск). В ходе первого испытательного полета планируется выход на орбиту высотой 450 км с наклонением 60 градусов.

"Мы сделали все возможное для наземных испытаний Vikram-1. Нам не терпится увидеть, как ракета поведет себя в реальных полетных условиях 18 июля. Это наш первый испытательный полет, и мы рассчитываем получить в его ходе ценные данные. Результаты этого запуска станут фундаментом для реализации планов Skyroot по обеспечению регулярности пусков. Мы с большим энтузиазмом ждем этого события", - заявил генеральный директор Skyroot Aerospace Паван Кумар Чандана.

"Этот испытательный полет позволит нам увидеть, как все технологии, разработанные нами за эти годы, работают в реальных условиях. Получив в ходе миссии полетные данные, мы вернемся к работе, чтобы проанализировать результаты, усовершенствовать системы и продолжить развитие. Этот испытательный полет - первый шаг к созданию индийской компании, способной предоставлять всему миру надежные услуги по запуску космических аппаратов", - сказал операционный директор компании Нага Бхарат Дака.

Vikram-1 - это многоступенчатая ракета-носитель орбитального класса высотой с семиэтажный дом. Она имеет полностью композитный корпус из углеволокна и оснащена двигательными установками собственной разработки, включая двигатели, изготовленные методом 3D-печати, и твердотопливные ускорители с высокой тягой. Ракета предназначена для вывода малых спутников массой до 350 кг на низкую околоземную орбиту.