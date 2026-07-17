Россия присоединилась к созданию новой мировой организации по ИИ

Россия продолжит участвовать в совершенствовании механизмов работы Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Об этом, как пишет ТАСС, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

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В ведомстве напомнили, что 16 июля в Шанхае, накануне Всемирной конференции по искусственному интеллекту, состоялась официальная церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

«Россия продолжит вносить вклад в совершенствование механизмов функционирования новой организации в целях учета интересов и приоритетов всех ее членов», – заявили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что новая организация призвана обеспечить справедливые механизмы взаимодействия государств для развития их цифрового потенциала, а также собственных технологий и решений в сфере искусственного интеллекта. В МИД подчеркнули, что Всемирная организация по сотрудничеству в области искусственного интеллекта должна ориентироваться на ООН как на центральную площадку глобальной дискуссии по вопросам ИИ и содействовать переговорному процессу, который ведется под эгидой организации.