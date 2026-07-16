В МИД РФ прокомментировали удаление «Макса» из Google Play

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «классикой» западной цензуры удаление МАХ из магазина приложений Google Play.

«Классика западной цензуры», — приводит её комментарий ТАСС.

Ранее в VK и МАХ заявили, что работают в штатном режиме после исчезновения из Google Play.

16 июля также стало известно о пропаже из Google Play приложения «Одноклассники» и Mail.ru.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что удаление приложений VK и МАХ из Google Play подтверждает, что полагаться на зарубежные площадки более невозможно.