Apple нарастила заказы на испарительные камеры для юбилейного iPhone

Apple увеличила объем заказов на компоненты системы охлаждения с испарительной камерой для будущих моделей iPhone, включая первый складной смартфон компании и юбилейный iPhone, посвященный 20-летию линейки. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Fixed Focus Digital (FFD).

По данным источника, в первую очередь рост заказов связан с подготовкой к выпуску первого складного iPhone, который, как ожидается, дебютирует в сентябре. Утверждается, что Apple увеличила план производства устройства в 2026 году примерно до 10 млн экземпляров против ранее прогнозировавшихся 7-8 млн.

Ранее FFD сообщал, что складной iPhone получит усовершенствованную систему охлаждения с испарительной камерой. По мнению MacRumors, такая технология может потребоваться из-за более тонкой конструкции устройства и ограниченного пространства для отвода тепла.

Издание напоминает, что Apple впервые внедрила испарительную камеру в линейке iPhone 17 Pro. Система использует небольшое количество деионизированной воды для отвода тепла от процессора и его распределения по алюминиевому корпусу устройства.

Кроме того, по данным MacRumors, юбилейный iPhone, который ожидается в 2027 году, может получить экран с изгибом стекла по всем четырем сторонам для создания практически безрамочного дизайна. Если конструкция смартфона действительно будет существенно переработана, ему также может понадобиться более эффективная система охлаждения.

По информации инсайдера, Apple планирует выпустить две юбилейные модели с размерами, сопоставимыми с будущими iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.