«ВКонтакте» завершила переход на единый домен vk.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» перевела все привычные сервисы на короткий адрес vk.ru, обеспечив независимость платформы от зарубежной цифровой инфраструктуры.

«ВКонтакте» завершает процесс перехода на единый домен vk.ru. Теперь пользователи, авторы контента и партнеры площадки смогут находить все привычные им сервисы по обновленному короткому адресу, говорится в пресс-службе «ВКонтакте».

Новый домен работает исключительно на российской инфраструктуре. Это обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей, подчеркнули представители компании. Отмечается полная независимость обновленного адреса от работы зарубежных сервисов.

Для аудитории социальной сети никаких кардинальных изменений не произойдет. Все аккаунты, внутренние настройки, опубликованный контент и доступные возможности останутся прежними. Пользователям рекомендуют лишь обновить закладки в браузерах на новый адрес.

Приложения VK и Мах доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне компания VK посоветовала своей аудитории сменить используемый домен с .com на .ru.

Представители холдинга подтвердили штатную работу всех цифровых продуктов без ограничений.

В конце июня соцсеть вошла в число лучших отечественных социальных платформ.