В Госдуме отреагировали на удаление VK и «Макса» из Google Play

В Госдуме ответили на удаление VK и «Макс» из Google Play
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин призвал не рассчитывать на иностранные маркеты после удаления из Google Play приложений VK и «Макс».
Комментарий депутата публикует ТАСС.
«Удаление приложений VK и "Макса" из Google Play — очередное напоминание о том, что рассчитывать на зарубежные магазины приложений больше нельзя», — сказал Немкин.
По словам парламентария, зарубежные IT-гиганты снова продемонстрировали, что готовы использовать свои платформы в качестве инструмента давления.