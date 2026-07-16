В Госдуме отреагировали на удаление VK и «Макса» из Google Play

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин призвал не рассчитывать на иностранные маркеты после удаления из Google Play приложений VK и «Макс».

Комментарий депутата публикует ТАСС.

«Удаление приложений VK и "Макса" из Google Play — очередное напоминание о том, что рассчитывать на зарубежные магазины приложений больше нельзя», — сказал Немкин.

По словам парламентария, зарубежные IT-гиганты снова продемонстрировали, что готовы использовать свои платформы в качестве инструмента давления.