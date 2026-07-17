Получен самый сложный в истории прямой снимок экзопланеты

Астрономы выиграли многолетнюю космическую игру в прятки, обнаружив третью планету в знаменитой системе Беты Живописца (Beta Pictoris). Экзопланета, получившая обозначение Beta Pictoris d, находится на расстоянии 63 световых лет от Земли. Она стала самым тусклым и одним из самых легких инопланетных миров, которые человечеству удалось сфотографировать напрямую с помощью наземных телескопов.

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Открытие опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, сообщает Европейская южная обсерватория.

Случайная находка и архивные поиски

Изначально исследователи не планировали искать новые объекты. Их целью было детальное изучение первой открытой в этой системе планеты — Beta Pictoris b, чтобы проследить ее изменения со временем. Однако в процессе наблюдений астрономы заметили характерные признаки присутствия еще одного космического тела. Чтобы подтвердить догадку, авторы проанализировали архивные данные за последние 11 лет и обнаружили скрывавшуюся на старых снимках планету.

Прямое получение изображений экзопланет — это вершина наблюдательной астрономии. Из более чем 6000 подтвержденных миров в каталоге НАСА менее сотни были открыты этим методом, поскольку уловить слабое тепловое излучение планеты в ослепительном свете ее родительской звезды чрезвычайно трудно. Beta Pictoris d оказалась в 100 раза тусклее своей старшей «сестры» Beta Pictoris b, что делает этот снимок историческим технологическим прорывом.

Особенности скрытного гиганта

Как и ее ранее открытые компаньоны (планеты b и c), Beta Pictoris d — газовый гигант. При этом она значительно уступает им в размерах и массе. Если планеты b и c примерно в 10 раз массивнее Юпитера каждая, то масса недавно открытой «сестры» составляет всего около 2,4 массы Юпитера. Из-за того, что планета d расположена гораздо дальше от своей звезды, температура на ней существенно ниже.

Интересно, что открытие этого мира помогло решить давнюю астрофизическую загадку системы Беты Живописца. Пылевой остаточный диск, окружающий звезду и состоящий из обломков после формирования планет, имеет необычную форму и смещение. Расчеты показали, что именно масса и орбитальное положение Beta Pictoris d идеально объясняют эти аномалии.

Святой Грааль для астрономов

Система Беты Живописца стала вторым в истории многопланетным семейством, где более двух миров зафиксированы методом прямого наблюдения (первой была система HR 8799). Ученые называют такие объекты «Святым Граалем» экзопланетологии.

Успех доказывает, что у массивных планет часто есть «друзья», скрывающиеся в тени. Астрономы уверены, что подобные тусклые миры малой массы будут массово открыты в ближайшем будущем с введением в строй Чрезвычайно большого телескопа (ELT), который сейчас строится в чилийской пустыне Атакама.