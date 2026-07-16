Доски для игры с утраченными правилами найдены в гробницах эпохи Хань

Раскопки в окрестностях китайского города Сиань принесли необычную находку - в двух гробницах эпохи династии Хань обнаружены доски для древней настольной игры "Любо", правила которой были утрачены более тысячи лет назад.

© Shaanxi provincial institute of archaeology

Памятники нашли на территории кампуса Шэньсийского педагогического университета во время археологических работ, предшествовавших строительству нового студенческого общежития.

Всего на участке исследовали 25 гробниц и две зольные ямы. Из захоронений извлекли около 130 предметов, включая керамику, изделия из бронзы и железа. Наибольший интерес представляют две игровые доски, найденные в разных погребениях.

"Любо", название которой переводится как "шесть палочек", была одной из самых популярных настольных игр эпохи Западной Хань. В нее играли как представители знати, так и простые жители. До наших дней сохранились игровые доски и отдельные элементы, однако точные правила были утрачены после эпохи династии Тан, поэтому игра до сих пор остается загадкой для историков.

Еще одной важной находкой стало захоронение периода Шестнадцати царств. Хотя гробница была разграблена еще в древности, внутри сохранилось около 60 предметов погребального инвентаря.

Особое внимание привлекли прекрасно сохранившиеся керамические фигурки лошадей с детально выполненными седлами, упряжью и расписными украшениями. Они позволили получить новые сведения о конском снаряжении, использовавшемся более полутора тысяч лет назад.