Нобелевские лауреаты сообщили о надвигающейся угрозе

В ближайшие 10 лет системы ИИ могут стать значительно мощнее и вызвать экономическую трансформацию, превосходящую по масштабу промышленную революцию, но происходящую за гораздо более короткое время, сообщает Stanford Digital Economy Lab.

Более 200 экономистов и специалистов по искусственному интеллекту, включая 16 лауреатов Нобелевской премии, опубликовали открытое письмо «We Must Act Now». Документ подготовила Лаборатория цифровой экономики Стэнфордского университета.

В письме говорится, что искусственный интеллект способен как повысить производительность и уровень жизни, так и привести к масштабному вытеснению людей с рынка труда. Эксперты призывают экономистов, власти и технологические компании совместно изучить влияние ИИ и создать механизмы, которые направят развитие технологии в интересах общества.

Авторы отмечают, что сегодня отсутствуют достаточные экономические показатели и модели для оценки влияния ИИ на занятость, доходы и производительность. Поэтому детальный план действий пока невозможен, несмотря на быстрое развитие технологий.

Директор Лаборатории цифровой экономики Стэнфорда Эрик Бриньолфссон заявил, что разрыв между ростом возможностей ИИ и пониманием их последствий требует немедленных действий.

Нобелевский лауреат Майкл Спенс подчеркнул, что масштаб, скорость и неопределенность изменений требуют объединения усилий. Профессор Антон Коринек отметил, что на адаптацию к ИИ могут остаться лишь несколько лет, тогда как на предыдущие технологические революции уходили десятилетия.