Новый род бактерий назван в честь российского микробиолога

Новый род бактерий филума Acidobacteriota, обнаруженный и описанный исследователями из Стелленбошского университета в Южной Африке, получил название Dedyshia acidiphilia в честь известного российского микробиолога Светланы Николаевны Дедыш, заведующей лабораторией молекулярной экологии и филогеномики бактерий ФИЦ Биотехнологии РАН. Научная работа опубликована в журнале International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

© портал природного заповедника Когельберг Kogelberg Biosphere

Изучение естественного разнообразия микробного сообщества почвы критически важно для понимания того, как функционируют наземные экосистемы, поддерживается плодородие и устойчивость почв к стрессам. С этой целью команда южноафриканских ученых во главе с Янкой Питерс из Стелленбошского университета отбирала образцы почвы из разных точек природного заповедника Когельберг в Западно-Капской провинции ЮАР.

«Самое захватывающее в том, что каждый образец почвы содержит тысячи видов бактерий, многие из которых никогда ранее не культивировались и не описывались. Используя специализированные методы культивирования, нам иногда удаётся вырастить организмы, которые до этого оставались скрытыми, такие как Dedyshia acidiphilia», – рассказала Питерс.

«Ацидобактерии (филум Acidobacteriota) – группа микроорганизмов, играющая важнейшую роль в минерализации органического вещества в почве. Это массовая группа бактерий, разлагающая разнообразные биополимеры растительного происхождения, характерная прежде всего для небогатых органическим веществом почв. При этом ацидобактерии очень плохо поддаются лабораторному культивированию, и их разнообразие остается недостаточно изученным», – пояснила сама Светлана Дедыш.

В сообщении Стелленбошского университета отмечается, что новый род бактерий, Dedyshia acidiphilia, «назван в честь российского микробиолога доктора Светланы Дедыш «в знак признания ее существенного вклада в открытие и описание новых изолятов бактерий филума Acidobacteriota». Исследователи уточняют, что видовое название acidiphila означает «любящая кислоту» (от латинского acidum – «кислота» и греческого philos – «любящий»), так как эти бактерии доминируют в кислых почвах.

«Этот выбор абсолютно закономерен, так как Светлана Николаевна и ее группа фактически создали основу современных знаний об ацидобактериях, выделив в чистую культуру разнообразных представителей новых таксонов, обитающих в почвах и болотах, и разработав современную систематику филума Acidobacteriota. Новая работа расширяет представления о разнообразии ацидобактерий, а также географию исследований этой группы, и, надеемся, привлечет к ней дополнительное внимание международного научного сообщества», – прокомментировала член-корреспондент РАН Елизавета Бонч-Осмоловская, руководитель отдела биологии экстремофильных микроорганизмов ФИЦ Биотехнологии РАН.

По данным авторов, дальнейшее изучение нового микроорганизма позволит точнее понять его роль в почвенных сообществах, в трансформации питательных веществ, а также выявить возможные ферменты и метаболические пути, представляющие интерес для биотехнологии, сельского хозяйства и наук об окружающей среде.

Присвоение имени Светланы Дедыш новому роду бактерий подчеркивает вклад российских ученых в развитие одного из наиболее сложных и перспективных направлений современной почвенной микробиологии.