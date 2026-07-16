Блокировки, паника и худший сценарий: что происходит с айфонами в России

В России активно обсуждают будущее смартфонов Apple - дискуссии начались после того, как у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возникли претензии к американской компании. Несмотря на опасения пользователей, эксперты и законодатели говорят, что блокировки айфонов не будет, пишет «Царьград».

В июне Apple удалила из App Store приложения группы VK. Позже ФАС выдала предупреждение Apple, указав, что на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система. Для использования российских поисковиков пользователь должен вручную менять настройки, отмечали в ведомстве. В ФАС подчеркнули, что это «создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков» и ущемляет права потребителей.

Apple дали время до 15 июля на устранение нарушений. Если ничего не изменится, компания может получить штраф до четырех миллиардов рублей.

В Госдуме и профильном ИТ-сообществе заявляют, что принудительного отключения айфонов со стороны Apple или государства не будет, поскольку это технически сложно и невыгодно обеим сторонам. В качестве примера приводится опыт Ирана и других стран под санкциями, где техника продолжает работать, пусть и с ограничениями. Тем не менее постепенное сокращение экосистемы - от удаления банковских приложений до отключения способов оплаты - делает использование устройств всё менее удобным.

Некоторые аналитики рассматривают более жесткие сценарии, включая ограничения продаж или блокировку некоторых серверов. В связи с этим пользователям рекомендуют регулярно сохранять важные данные на внешние носители или в независимые облачные хранилища. Эксперт по кибербезопасности Богдан Тарасов рассказал, что существуют прогнозы об отключении App Store для России.

«Царьград» подчеркивает, что на практике для отказа от техники Apple властям не требуется вводить прямые запреты. Высокая стоимость устройств, отсутствие официальной гарантии, дефицит оригинальных запчастей и сложности с платежами сами по себе подталкивают потребителей к переходу на другие устройства.

В статье отмечается, что в первом квартале 2026 года российские покупатели все чаще выбирали китайские бренды Xiaomi, Realme и Redmi.