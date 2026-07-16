Космическую катастрофу связали с бомбардировкой Земли и Луны

Разрушение крупного астероида около 800 миллионов лет назад могло вызвать продолжительную бомбардировку Земли, Луны и других планет внутренней части Солнечной системы. К такому выводу пришли специалисты Юго-Западного научно-исследовательского института США, исследование которых опубликовано в The Planetary Science Journal.

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Предполагаемым источником потока обломков ученые назвали родительское тело семейства астероидов Эвлалия. Оно находилось в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером и по составу напоминало примитивные углистые хондриты.

На Земле почти не сохранилось геологических свидетельств настолько древних столкновений. Поверхность планеты постоянно меняют движение тектонических плит, вулканическая активность, эрозия и погодные процессы. Поэтому исследователи обратились к лунным кратерам и образцам ударного стекла, доставленным участниками программы «Аполлон».

Возраст этих материалов ранее указал на заметное увеличение числа крупных столкновений примерно 800 миллионов лет назад. Однако источник древнего потока космических тел оставался неизвестным.

Авторы новой работы построили модели распада и движения астероида Эвлалия. По их расчетам, его разрушение произошло рядом с орбитальным резонансом 3:1 с Юпитером. В этой области астероид успевает трижды облететь Солнце за время одного оборота планеты-гиганта.

Такой резонанс действует как канал, через который обломки покидают главный пояс и переходят на орбиты, пересекающие пути планет. Моделирование показало, что около половины фрагментов могли попасть в эту область почти сразу после столкновения. Еще примерно четверть обломков достигла ее в течение последующих 100–150 миллионов лет под действием теплового эффекта Ярковского.

По оценке исследователей, на каждый крупный удар по Луне на Земле могло приходиться около 20 столкновений с объектами сопоставимого или большего размера. Период бомбардировки совпадает с глобальным похолоданием и заметными изменениями биосферы. Однако ученые пока не доказали, что падения астероидов стали причиной этих процессов.