Одной стране предрекли необратимое ухудшение климата

Экстремальные погодные явления в Великобритании со временем участятся и усугубятся на фоне изменения климата, заявил РИА Новости профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер.

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Рекордная жара, которая наблюдалась на юге Англии в мае и июне, — результат глобального потепления, объяснил специалист. Тенденция к повышению глобальных температур хорошо задокументирована в течение последних десятилетий, а в ближайшие пару лет погодные крайности будут усугубляться, указал специалист.

«Погода в Великобритании меняется из года в год, поэтому рекорды по жаре не будут обновляться каждый год, но в ближайшие десятилетия климат будет становиться все хуже и хуже, и подобные погодные условия будут возникать все чаще и чаще», — сообщил Паркер.

В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла рекордных 37,3 градуса Цельсия. Сообщалось, что жертвами экстремальной жары, которая установилась в Европе, могли стать не менее десяти тысяч человек.