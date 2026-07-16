Китайский реактор впервые запустил управляемую ядерную реакцию

Об этом сообщает китайская государственная корпорация CNNC (China National Nuclear Corporation) — третий энергоблок атомной станции «Чанцзян» в провинции Хайнань достиг так называемой первой критичности.

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Это значит, что внутри реактора впервые запустилась устойчивая и управляемая цепная ядерная реакция.

Что означает «первая критичность»

Момент первой критичности — это когда реактор впервые становится способен самостоятельно поддерживать цепную реакцию деления, уже не нуждаясь во внешнем источнике нейтронов для ее запуска. Электричество на этом этапе реактор пока не вырабатывает, но именно это событие считается одним из последних технических барьеров перед подключением станции к энергосети.

После достижения критичности инженерам предстоит провести серию физических испытаний на низкой мощности, постепенно наращивать выработку реактора и проверить работу систем безопасности — и только после этого блок подключат к сети и запустят в коммерческую эксплуатацию.

Третий блок «Чанцзяна» — первый из двух реакторов типа «Хуалун-1», которые строят в рамках второй очереди станции. Строительство блока началось в марте 2021 года, а закладка бетона под четвертый блок стартовала чуть позже в том же году. Вместе оба реактора обойдутся примерно в 40 миллиардов юаней, это около 5,9 миллиарда долларов, а полностью заработать они должны в начале 2027 года.

Что такое реактор «Хуалун-1»

«Хуалун-1», также известный как HPR1000, — флагманский китайский реактор третьего поколения с водой под давлением и одна из главных экспортных технологий страны в атомной сфере. Его совместно разработали корпорации CNNC и China General Nuclear. Конструкция включает и активные, и пассивные системы безопасности, двухслойную защитную оболочку, а расчетный срок службы такого реактора — 60 лет. Мощность одного энергоблока — около 1,1 гигаватта, этого достаточно, чтобы снабжать электричеством миллионы домов, одновременно избегая выброса миллионов тонн углекислого газа в год по сравнению с угольной генерацией.

Именно такая стандартизированная конструкция реактора стала основой китайской стратегии — она позволяет быстрее строить атомные станции внутри страны и одновременно расширять экспорт технологии на внешние рынки.

Одна из самых разнообразных атомных площадок Китая

На площадке «Чанцзян» уже работают два реактора типа CNP-600 с водой под давлением, введенные в коммерческую эксплуатацию в 2015 и 2016 годах.

Помимо обычных крупных реакторов, здесь же реализуют один из самых заметных китайских проектов в области перспективной атомной энергетики — малый модульный реактор «Линлун-1» (ACP100). Демонстрационный блок мощностью 125 мегаватт предназначен не только для выработки электричества, но и для централизованного теплоснабжения, производства промышленного пара и опреснения морской воды. Сейчас он проходит предпусковые испытания.

Сочетание обычных крупных реакторов и передового малого модульного реактора делает «Чанцзян» одной из стратегически важнейших атомных площадок Китая.

Ставка на атом для острова Хайнань

Атомная станция «Чанцзян» расположена на самом южном островном регионе Китая и играет ключевую роль в долгосрочной энергетической стратегии Хайнаня. Согласно провинциальным энергетическим планам последних лет, атомную энергию рассматривают как главный будущий источник электричества для острова — власти стремятся снизить зависимость от ископаемого топлива, одновременно поддерживая экономический рост и растущий спрос на электроэнергию.

Успешный запуск третьего блока отражает и более широкую программу расширения атомной энергетики Китая в целом. Страна продолжает вводить новые реакторы одними из самых высоких темпов в мире, а стандартизированные блоки «Хуалун-1» становятся основой множества новых атомных проектов, которые сейчас строятся по всей стране.