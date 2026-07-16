В России могут запретить продажу предоплаченных сим-карт

С принятием третьего пакета антифрод-мер («Антифрод 3.0») в России может появиться новый запрет – на продажу предоплаченных сим-карт, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Разработку указанного положения подтвердили в Минцифры.

«Внесение оператором денежных средств на лицевой счет, предназначенный для оплаты услуг связи, до заключения договора об оказании услуг не допускается», – такую формулировку предлагается прописать в будущем законе.

По словам источника издания, сейчас мошенники могут получить доступ к аккаунту на «Госуслугах», дистанционно активировать предоплаченную сим-карту, использовать ее в своих целях и выбросить, что, по словам представителя министерства, затрудняет поиск преступников. Если же пополнение баланса станет возможным исключительно после активации сим-карты, то такая операция оставит после себя цифровой след.

Эксперты и операторы связи указывают на избыточность обсуждаемой меры: с весны 2025 года в России итак запрещено пользоваться услугами связи и тратить стартовый баланс до проверки паспорта или авторизации через «Госуслуги». В Минцифры добавили, что итоговой версии законопроекта пока нет, и ведомству только предстоит рассмотреть отраслевые предложения.

Что еще предлагает «Антифрод 3.0»?

Власти также обсуждают обязательное включение персональных данных отправителей в СМС-рассылки – за нарушение этого положения может последовать расторжение договора с оператором связи. В отношении персональных данных получателя министерство заняло противоположную позицию и, наоборот, обсуждает запрет на их упоминание в сообщениях, писал ранее Forbes.

«Антифродом 3.0» также может быть установлен запрет на массовые вызовы, не направленные на установление соединения. Если эта норма станет законом, то операторы связи получат право блокировать подобный трафик.

Владельцев интернет-ресурсов и приложений новый закон, в свою очередь, может обязать хранить сведения о регистрации и авторизации пользователей в течение трех лет. Это нужно для того, чтобы при необходимости была возможность передать такие сведения правоохранителям.

К тому же, как выяснилось, Минцифры вновь вернулось к идее создания на «Госуслугах» единой платформы по управлению гражданами их согласиями на обработку персональных данных. Ранее министерство уже предпринимало попытку включить эту норму во второй пакет антифрод-мер, но в финальной версии документа ее не оказалось.