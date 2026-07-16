Жизнь за пределами Земли и лекарство от рака: чего бы добилось человечество без войн

Глобальные оборонные расходы в 2023 году достигли 2,4 трлн долларов — эти средства могли бы быть направлены на решение ключевых проблем человечества, подсчитали эксперты. На эти деньги можно было бы построить термоядерную электростанцию, развернуть космическую солнечную энергосистему, а также профинансировать программы по борьбе с раком, туберкулезом, малярией и гепатитами, передает kp.ru.

Примером страны, отказавшейся от армии, является Коста-Рика. С 1949 года государство не имеет вооруженных сил, а высвобожденные средства направило на образование, здравоохранение и экологию. За это время ВВП страны удваивается каждые 30 лет, а по продолжительности жизни и грамотности Коста-Рика стала лидером в Латинской Америке.

При этом многие технологические прорывы XX века стали результатом военных разработок: интернет, GPS, атомная энергетика и основы искусственного интеллекта появились как побочные продукты гонки вооружений. По словам нобелевского лауреата Андрея Гейма, противостояние сверхдержав стало мощным катализатором фундаментальной науки.

Сегодня начинается новая лунная гонка с участием США, Китая, России и Индии. Освоение космоса, по мнению экспертов, может стать альтернативой земным конфликтам. В противном случае наличие ядерного оружия создает риски, способные остановить развитие цивилизации, отмечают специалисты.