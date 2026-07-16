Компания Rocket Lab успешно завершила полномасштабное испытание двигателя Archimedes, который станет силовой установкой новой ракеты-носителя Neutron. Испытание прошло на стенде Rocket Lab в Космическом центре имени Стенниса НАСА в штате Миссисипи и длилось около 5,5 минуты, имитируя работу двигателя во время полета.

Neutron должна стать более тяжелой ракетой Rocket Lab и конкурентом Falcon 9 компании SpaceX. Пока компания регулярно запускает небольшую ракету Electron, новая ракета находится на этапе подготовки к дебютному полету, который ожидается в первой половине 2026 года.

Двигатель Archimedes готовится к полету

Первая ступень Neutron будет оснащена восемью двигателями Archimedes. Вместе они смогут создавать тягу около 6,7 меганьютона при старте. Мощность одного двигателя сопоставима с двигателем Merlin 1D, который используется на первой ступени Falcon 9 компании SpaceX.

Как и ракета SpaceX, Neutron рассчитана на частичное повторное использование. После запуска ее первая ступень сможет возвращаться на Землю для посадки на стартовую площадку или на специальные морские платформы.

Особенность ракеты — необычная конструкция второй ступени. У большинства современных ракет защитный обтекатель, внутри которого находится груз, полностью отделяется после выхода за пределы плотных слоев атмосферы. У Neutron он раскрывается двумя половинами, напоминающими раковину моллюска. Rocket Lab назвала эту систему «Голодный бегемот» в честь популярной детской игры.

После раскрытия обтекателя вторая ступень выходит из специальных креплений и продолжает выводить полезную нагрузку на орбиту. За это отвечает вакуумная версия двигателя Archimedes — AVac. Его сопло примерно на 2,5 метра выше, чем у двигателей первой ступени, а в условиях космоса он развивает примерно на 20% большую тягу.

Испытания перед первым запуском

Во время последнего теста специалисты установили на двигатель AVac укороченную юбку сопла — специальный элемент, который помогает проверить работу двигателя на уровне моря. В реальном полете двигатель будет работать в вакууме, где используется сопло полной длины.

«Короткие юбки используются для того, чтобы наши инженеры могли оценить, как двигатель будет работать с полным соплом в условиях вакуума», — объяснили в Rocket Lab.

Компания изначально планировала первый запуск Neutron на конец 2025 года, но перенесла его на 2026 год. Одной из причин задержки стала авария во время испытаний топливного бака основной ступени в январе на стартовой площадке Rocket Lab в Уоллопсе, штат Вирджиния.

Несмотря на переносы, основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек заявил, что команда сосредоточена не на соблюдении конкретной даты, а на том, чтобы вывести ракету на орбиту после полной готовности.

Rocket Lab рассчитывает, что Neutron займет нишу между легкой Electron и тяжелыми ракетами-носителями, предложив рынку более дешевую многоразовую платформу для запуска спутников и других грузов.