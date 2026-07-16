Открыт неизвестный науке вид обезьян в «маске»

В тропических лесах Демократической Республики Конго ученые выявили ранее неизвестный вид африканской обезьяны. Открытие признали одним из редчайших в современной приматологии.

Виду присвоили научное название Colobus congoensis. Это всего лишь пятый новый вид обезьян, обнаруженный в Африке за последние 75 лет. Животные обитают в отдаленном районе бассейна реки Конго.

Необычных черных обезьян с яркими оранжевыми пятнами на морде впервые заметили в 2008 году. Но только сейчас ученым удалось доказать, что они относятся к новому виду. Были проведены генетические, анатомические и акустические анализы. Согласно результатам, Colobus congoensis представляет собой особую эволюционную линию, которая отделилась от своего ближайшего известного родственника 4 5 миллионов лет назад. Ученые заявили, что виду может угрожать опасность из-за ограниченного ареала, потери среды обитания и давления со стороны охотников.

В исследовании приняли участие эксперты из из Атлантического университета Флориды, Фонда исследований дикой природы Лукуру, Йельского университета, Городского университета Нью-Йорка, а также Национального парка Ломами и Франкфуртского зоологического общества. Обезьяну заметили в отдаленном междуречье рек Ломами и Конго (Луалаба) в восточно-центральной части ДРК. Этот регион считается одним из наиболее биологически значимых в Центральной Африке.

По словам ученых, внешность Colobus congoensis похожа на маску. Они меньше, чем родственные им колобусы, и обладают гладким, отражающим свет мехом. Ученые заключили, что бассейн реки Конго «остается одним из последних в мире рубежей для изучения млекопитающих, сообщает PLOS One.

Ранее стало известно, что в Китае нашли останки крупнейшего примата на Земле. Окаменелости принадлежали гигантопитеку. Рост этих существ достигал 3 метров, вес более 500 кг.