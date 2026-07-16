На Mac обнаружили вирус, крадущий пароли и деньги

На компьютерах Mac обнаружили новый вирус CrashStealer, способный похищать пароли, данные криптокошельков и другую конфиденциальную информацию. Вредоносное ПО распространялось через приложение Werkbit, которое ранее прошло проверку Apple и маскировалось под системный механизм macOS для отправки отчетов о сбоях, сообщает MacRumors.

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CrashStealer собирает данные из браузеров, менеджеров паролей и расширений криптовалютных кошельков. В зоне риска находятся более 80 расширений для хранения цифровых активов, а также 14 популярных менеджеров паролей, включая 1Password, LastPass и Dashlane. Кроме того, вредоносное ПО анализирует содержимое папок «Документы» и «Загрузки» в поисках конфиденциальных файлов.

Во время установки приложение запрашивает системный пароль и разрешение на полный доступ к диску. После получения этих привилегий CrashStealer получает доступ к связке ключей macOS, где могут храниться учетные данные и другая чувствительная информация.

Собранные данные шифруются с использованием алгоритма AES-256-GCM и передаются на серверы злоумышленников.

Apple подтвердила, что CrashStealer уже применялся в реальных атаках. Компания отозвала сертификат цифровой подписи приложения Werkbit, благодаря чему macOS теперь блокирует его установку. При этом специалисты предупреждают, что злоумышленники могут встроить вредоносный код в другие программы, поэтому пользователям рекомендуется загружать приложения только из проверенных источников.