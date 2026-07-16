Французская королева Мария Антуанетта славилась своими роскошными нарядами и причёсками. Но могла ли она похвастаться идеальной улыбкой? Отвечает Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день».

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Краткий ответ — скорее да, чем нет. Приспособления, похожие на современные брекеты, существовали ли в XVIII веке. Основы ортодонтии как науки заложил французский врач Пьер Фошар, которого называют «отцом современной стоматологии». В 1728 году он опубликовал труд, где описал метод выравнивания зубов с помощью металлической дуги в форме подковы. Это устройство называлось «бандо» или «бандолет».

Мария Антуанетта прибыла во Францию из Австрии в подростковом возрасте, чтобы выйти замуж за будущего короля. Её готовили к придворной жизни: учили языку, этикету и следили за внешностью.

Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день»

«Учитывая, что Франция в XVIII веке была лидером в области стоматологических практик, а сама Мария Антуанетта проходила всестороннюю адаптацию к новой роли, вполне вероятно, что ей могли предложить коррекцию зубного ряда. Если у неё имелись заметные неровности зубов, придворные врачи вполне могли воспользоваться доступными на тот момент методами — в том числе установкой бандо»

Но всё равно, прямых доказательств, что Мария Антуанетта носила бандо, нет — ни писем, ни записей врачей.